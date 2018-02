109049

27.02 | Política Debate legislativo por el aborto

El senador nacional Esteban Bullrich adelantó su posición contraria a la despenalización del aborto, al señalar que desea que en el debate legislativo "la posición de defender la vida sea la que prime".

"Deseo que la posición de defender la vida sea la que prime, porque creo que va a fortalecer a la sociedad", resaltó Bullrich en diálogo con radio La Red, y señaló además que, "a veces se pierde, en la discusión, que esta situación surge porque hay embarazos no deseados y ese debería ser el foco de la discusión".

Este lunes, el presidente Mauricio Macri recibió en Olivos a los legisladores de Cambiemos para animarlos a debatir "a fondo" la despenalización del aborto y mostrar a la sociedad que en el oficialismo "conviven las dos posturas y se respeta al otro".

"Hoy el aborto está penalizado porque se está matando a un ser humano y creo que no hay que matar a un ser humano. Creo que el Estado debe trabajar para evitar llegar a la posibilidad de que una madre pueda llegar a pedir que maten a su hijo. Eso debería ser el foco de la discusión y muchas veces se desvía", indicó el ex ministro de Educación.

En tanto, Bullrich remarcó que "ha habido algunas posiciones críticas de algunas organizaciones", y planteó que la Iglesia ha "atacado la prevención", lo que "ha sido un gran error", y agregó que hay que "trabajar en conjunto para evitar las causas de los problemas".

Al reafirmar su postura, Bullrich resaltó: "Si me pedís que haga legal algo que es ilegal, me tenés que demostrar que lo que lo hizo ilegal no existe.

La prueba científica que necesito es que alguien me demuestre que ahí no hay una vida. La razón por la que el aborto es ilegal es porque hay una vida que se está terminando, no interrumpiendo".

El legislador recordó que la Constitución "establece que la vida es desde la concepción", así como "la ciencia demuestra que hay una vida diferente, que hay un cuerpo diferente, genéticamente reconocible".

"El estado también lo hace, porque reconoce (que hay una vida desde la concepción) al estar pagando subsidios a ese embarazo para tratar de evitar que se tomen decisiones drásticas respecto de esa vida", sostuvo.

Por último, si bien consideró que "hay que dar estos debates", advirtió que "no puede ser que expresar lo que uno piensa respecto de esto genere polémica".