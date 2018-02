Varela dijo ante la Justicia que no recuerda nada

109060

27.02 | Policiales Crimen de Camila

José Carlos Varela, el principal sospechoso por el crimen de Camila Borda en Junín, fue indagado en la fiscalía descentralizada de General Pinto y por el fiscal Sergio Terrón pero "no aportó detalles con relación al hecho".

Varela, con la asistencia de Defensoría Oficial, si bien no hizo uso del derecho de abstenerse de declarar, no aportó detalles con relación al hecho del que resultó víctima la menor y por el que se le imputa el delito de homicidio agravado.

Según relató el fiscal, Varela recuerda que vio a la víctima en la finca cuando salió a darle de comer a los perros, aunque luego sostuvo que no se acordaba lo que pasó. "Declara con una amnesia selectiva y mentirosa", dijo Terrón, y destacó que la estrategia apunta a que se lo declare inimputable. Sin embargo, el funcionario público aseguró que no le creyó que no recordaba nada de lo sucedido y agregó que pese a esto, el sospechoso reconoció en su breve relato que vio a la niña dentro de la quinta.

Tras la declaración, Varela que estaba alojado en la comisaría de General Pinto, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 3, de la ciudad de San Nicolás.



Camila Broda desapareció el domingo poco antes del mediodía, cuando fue a comprar pan en su bicicleta. Horas después fue hallada muerta en la casa que cuidaba Varela, a escasos metros de la suya. La autopsia determinó que la niña murió por "asfixia mecánica tras estrangulación por lazo", y constató que fue abusada sexualmente por el victimario.