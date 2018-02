Con récord histórico de inscriptos, empezaron las clases en Ingeniería

109066

En un año especial para la FIO, dieron comienzo las actividades para los estudiantes del primer año. 2018 marca el centenario de la Reforma Universitaria, un hecho que será especialmente celebrado por la casa de estudios.

Para anticipar los festejos, los 315 estudiantes que completaron su inscripción y asisten en estos días al Programa para Ingresantes, derrumbaron todos los récords de la institución.

El secano Marcelo Spina interpretó este hecho como una consecuencia del camino trazado por la institución en sus 49 años de historia. "Tenemos el prestigio, la escala institucional adecuada, estamos plenamente insertos en la región, y nuestros graduados prácticamente tienen asegurada su inmediata salida laboral. Este número no es fruto de contingencias", aseguró.

Los inscriptos provienen en su mayoría de Olavarría y la región, pero se registran también estudiantes de otros lugares del país y del extranjero. En la mirada del Ing. Spina, "Argentina requiere incrementar el número de graduados en carreras tecnológicas. No siempre el contexto apunta hacia ese lado y, por distintas razones, observamos que la matrícula suele recostarse sobre carreras de menor duración o con otro tipo de requerimientos. Es muy saludable observar que, sin embargo, la Facultad de Ingeniería no solo sostiene sino que incrementa la atracción de su oferta académica. No veo una única causa: la demanda de la región tracciona, el reconocimiento institucional y la excelencia académica también son puntos de interés, entre otras. Estamos haciendo las cosas bien", concluyó el Decano.