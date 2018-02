Santillán sobre Cefas: "Esperábamos otro tipo de respuesta de las cementeras"

109069

27.02 | Información General

El dirigente se refirió a la actualidad de los operarios que fueron despedidos de la ex calera. Hay aproximadamente 14 trabajadores que están insertados en relación de dependencia, pero restan otros 20.

Luego del cierre de la ex calera Cefas y el consecuente despido de 56 trabajadores, la situación de los operarios que se quedaron sin trabajo continúa con cierta incertidumbre. Si bien hay muchos de ellos que han logrado conseguir otra fuente laboral, todavía hay otros que continúan esperando su chance de volver a reinsertarse en el mercado.



De esta manera, a fines del año pasado pudieron cobrar las indemnizaciones, pero ya casi pasaron dos meses desde esa vez que ingresó el dinero y el contexto económico hace que se haya complicado demasiado esta situación.



En este sentido, el titular de AOMA local, Alejandro Santillán en diálogo con EL POPULAR Medios describió la realidad actual que atraviesan los ex trabajadores. "Hoy por hoy, de los 46 trabajadores que teníamos agremiados hay 10 que estaban en situación de jubilarse. Algunos ya se han jubilado y otros están en el último paso. Después tendríamos otra tanda de compañeros que son 14 aproximadamente y que ya están insertados en relación de dependencia".



Los restantes, "que tienen que ver con alrededor de 20 compañeros, ellos estarían haciendo trabajos fuera de relación de dependencia. Algunos están bajo algún plan de Provincia. Esos son los compañeros que nos faltarían insertarlos en los nuevos proyectos. Si bien los planes de trabajo no son malos, si existe una gran diferencia con los sueldos que ellos venían percibiendo" aclaró el titular de AOMA.

La nota completa en la edición impresa de Diario EL POPULAR