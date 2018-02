Fanazul: "No tienen argumentos para explicar el cierre de nuestra fábrica"

109089

27.02 | Información General

El interventor de Fabricaciones Militares, Luis Riva, asistió este martes a la audiencia a la cual había sido citado por el Juez Federal Martín Bava. Estuvieron también trabajadores y delegados gremiales.

En la cita se esperaba que Riva avale con información los motivos del cierre de Fanazul, que deja a más de 200 personas sin la fuente laboral, aunque según difundió El Tiempo de Azul, no pudo hacerlo. También había sido citado el intendente Hernán Bertellys, pero no estuvo presente.

Si bien la llegada de Riva al edificio del Juzgado Federal de Azul no fue percibida, a la salida, por la puerta principal, algunas personas llegaron a insultarlo y hubo algunas corridas.

El Juez Martín Bava primero tuvo una reunión con Riva a solas y luego se sumaron los delegados de los trabajadores de Fanazul y dirigentes de ATE.

Según difundió El Tiempo, el encuentro fue tenso, con el permanente reclamo de los trabajadores de que se expusieran los números deficitarios que serían la principal causa del cierre de la fábrica.

La delegada de ATE Azul, Vanina Zurita, planteó que Riva "no tienen argumentos para explicar el cierre de nuestra fábrica. Traen la justificación y papeles pero piden que sea reservado y no podamos ver. Riva lo que adjuntó a esta causa pida que sea una información reservada. No los sinceran porque a la vista está que no tiene razón".

Por su parte, un delegado gremial expresó que el interventor de Fabricaciones Militares "viene a decirnos que mantuvo por ahí reuniones con los trabajadores para ver el tema de la fábrica, cosa que es mentira".

"No puede desde ningún punto de vista más que del político que no quieren la fabrica abierta, no tienen como justificarlo. Esperábamos que tengan algún tipo de argumento que más mas sustentable. La expectativa por medio de esta gente no hace más que reafirmar lo que ya sabemos, es que la fábrica en perspectiva de ellos está cerrada", dijo Juan Cacace. (Fuente: El Tiempo de Azul)