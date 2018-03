Los docentes rechazaron otra oferta y el viernes definen si van al paro

109128

28.02 | Información General

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó "categóricamente" la nueva oferta realizada por el Gobierno provincial y el viernes anunciará si va al paro de cara al inicio del ciclo lectivo el lunes próximo.

El nuevo ofrecimiento del Gobierno no varió el 15% en tres tramos ofrecido en las dos reuniones anteriores, así como tampoco el pago de hasta 6 mil pesos por presentismo, pero incluyó como novedad una "cláusula de revisión" salarial por inflación en octubre, que fue rechazada por los gremios.

Es que a diferencia de la cláusula gatillo, esta herramienta -que ya fue utilizada en las paritarias 2016- no se aplica de manera automática e implica volver a sentarse a negociar.

En tanto, en el marco de una tensión creciente, los gremios consultarán a las bases en las distintas asambleas y órganos de decisión, y el viernes a última hora, anunciarán si inician las clases o no.

Sin embargo, ya las clases van a estar comprometidas en el ámbito público porque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), lanzó un paro para lunes y martes. En este gremio están afiliados los auxiliares de limpieza de las escuelas.



"La cláusula de revisión no funciona. Ya lo hemos vivido, y después se presenta un nuevo conflicto para reabrir la negociación, que recrudece porque las estimaciones de una parte no coinciden con las de la otra", sostuvo la presidenta de FEB, Mirta Petrocini a la salida de la reunión.

En la misma línea, el titular de Suteba, Roberto Baradel, señaló que los gremios habían adelantado que no aceptarían dicha cláusula porque "ya se firmó una y el Gobierno no la cumplió". Y consideró: "Tenemos que buscar una fórmula de actualización automática que no esté sujeta a la voluntad de las partes".

No obstante, desde el Gobierno insistieron en descartar la cláusula gatillo como parte de la negociación al señalar que "no es más que un instrumento", que "no hay que endiosar ni demonizar, sino que sirve depende el contexto".

Petrocini: "Estamos dispuestos a debatir hasta último momento"

Así lo manifestó el ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien agregó que "la inflación va en descenso, por lo que las condiciones iniciales son diferentes a las del año pasado" y que en ese sentido, la cláusula gatillo se descarta porque "tiende a amplificar las tendencias inflacionarias".

En conferencia de prensa tras la reunión, Lacunza insistió en que la propuesta realizada es lo que el Gobierno "puede pagar" y le contestó a los gremios que esta semana aseguraron que la Provincia contaba con fondos para mejorar la oferta. "Como ministro de Economía me sentiría mucho más relajado si todos los que dicen que la Provincia tiene recursos adicionales me dijeran dónde están", señaló.

Sin nueva convocatoria

Asimismo, los sindicatos se quejaron porque el Gobierno no puso fecha para una nueva convocatoria antes al 5 de marzo. "No sabemos cuándo nos vamos a reunir, cuando deberíamos estar discutiendo hoy, mañana y pasado a ver si podemos avanzar", señaló Baradel.

"A tres días del comienzo del ciclo lectivo la propuesta es exactamente la misma que las dos anteriores. No da respuesta, ni arrima siquiera, a componer el salario docente", dijo Petrocini.

En tanto, el ministro de Asuntos Públicos, Federico Suárez, se mostró en desacuerdo de que se "imponga la percepción de que es normal no empezar las clases si el acuerdo no está totalmente cerrado" para la fecha de inicio del ciclo lectivo.

"Si los gremios, como dicen, están preocupados por la calidad educativa, ¿cómo puede ser que tengamos que discutir si las clases empiezan o no? Las negociaciones están abiertas y no hay una fecha límite para acordar", dijo Suárez a la prensa tras la reunión. "No puede ser que los chicos sean rehenes. No debería ser natural que nos acostumbremos a que porque no hay un acuerdo pleno, las bases van a decidir si van al paro o no. Si no vamos a tener que pensar que sólo quieren discutir cargos y beneficios", enfatizó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, no descartó recurrir a la conciliación obligatoria en caso de que no comiencen las clases. "Ante la eventualidad de una medida de fuerza, obviamente la conciliación obligatoria es uno de los resortes que nosotros tenemos avalados judicialmente, y veremos cuáles son las condiciones de aplicación en caso de ser necesario". (DIB)