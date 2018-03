"Lejos de construir, esto es destruir a la Federación y no sé con qué fin"

109134

28.02 | Información General

El escenario en la Sociedad de Fomento 4 de Octubre no fue propicio para buscar soluciones sino que se agravaron las diferencias entre miembros de la comisión directiva de la entidad.



"Todo muy raro, nosotros que queremos formarnos como dirigentes, sumar todos los días experiencias y lo mejor para el barrio; estas reuniones lo que hacen es retroceder y no crecer como dirigente. Así como está Federación no tiene futuro ni presente, diría", sostuvo ayer Mariano Ciancio, presidente de la Sociedad de Fomento Juan Martín de Pueyrredón, al detallar las alternativas de la reunión del lunes por la noche en la Sociedad de Fomento 4 de Octubre, donde nuevamente las diferencias políticas entre miembros de la comisión directiva primaron sobre el propósito de escuchar necesidades y llevar mejoras a los barrios.



De esta manera, el dirigente fue terminante al dar a conocer que ese ambiente estuvo enrarecido por acusaciones relacionadas con la reunión anterior, donde fue expulsada la directora de Relaciones con la Comunidad, Laura Sequeira. Además, las dificultades para llevar adelante la segunda reunión se vieron agravadas por la decisión de un sector de los fomentistas, en apariencia afín al Municipio, de impulsar la remoción de la comisión directiva de Martín Roldán, referente de la Sociedad de Fomento Provincias Unidas, quien echó a la funcionaria un mes atrás, con acusaciones de supuesta violencia de género.



De esa manera, la reunión tuvo un final previsible y naufragó "entre palabras que van y que vienen y actitudes patoteriles: no se podía seguir adelante. Entonces le pedí a Salías que así no podíamos seguir y Salías decide pasar a un cuarto intermedio. Pero antes del cuarto intermedio, Andrea Coronel con (Raúl) Naviliat presentan una carta que tenía Pety (Mapis de Saizar) para pedir la renuncia de Roldán porque ellos creían que hubo violencia de género".

Todos los detalles en la edición impresa de Diario EL POPULAR