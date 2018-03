Petrocini: "Estamos dispuestos a debatir hasta último momento"

109144

28.02 | Información General Paritaria docente

La presidente de la FEB, Mirta Petrocini, aseguró que "es la tercer paritaria salarial que tenemos y el Gobierno trae la misma propuesta que ya fue rechazada en dos oportunidades".

Además, la titular del gremio señaló que "en estos momentos están reunidas las bases en cada distrito, haciendo asambleas, reuniones de delegados, plenarios, analizando la oferta de hoy y conformando un mandato para el Congreso Extraordinario de este viernes".

La propuesta que llevó este miércoles el Gobierno a la mesa de negociación fue similar a las entregadas en las últimas dos reuniones: un incremento salarial del 15% en 3 cuotas, un plus de hasta $6000 por presentismo y la conformación de una comisión que evalúe, en octubre de 2018, la necesidad de volver a abrir la negociación en caso que la inflación supere el porcentaje otorgado.

"En el 2016 se firmó un acuerdo similar para reabrir la negociación, pero el gobierno provincial nunca cumplió con lo pactado, afirmando que la inflación no había sido superior al porcentaje acordado", recordó Petrocini.

En el mismo sentido, la presidente de la FEB explicó que "si las autoridades están tan seguras que la inflación no va a superar el 15%, no entendemos por qué no quieren implementar una cláusula gatillo".

"Hay una gran preocupación en toda la familia educativa, no sólo por la falta de una propuesta salarial digna, sino también por el cierre de cursos y de escuelas, que hace peligrar el futuro de docentes y alumnos", indicó Petrocini.