Dictan prisión preventiva al ex intendente de Lincoln por casos de corrupción

28.02 | Política

La Justicia dictó la prisión preventiva al ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández (FpV), acusado por hechos de corrupción durante su mandato al frente del municipio.

La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Marisa Muñoz Saggese, quien hizo lugar al pedido elevado por el fiscal Javier Ochoaizpuro.

La magistrada además dictó la prisión preventiva a los otros tres ex funcionarios que también están detenidos: Walter Fernández, ex contador general del municipio; Mario Ruiz, ex secretario de Gobierno; y Marcelo Torto, ex tesorero de la comuna.

Fernández fue intendente de Lincoln entre 2003 y 2015. En 2016, su sucesor Salvador Serenal (UCR) lo denunció por presunta defraudación a la administración pública; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. En total, la Justicia lo investiga por 39 ilícitos. (DIB)