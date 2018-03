109168

El secretario general de Udocba apuntó contra el gobierno bonaerense por sus denuncias sobre ausentismo y sostuvo que la paritaria docente está en el punto cero.

Miguel Díaz, secretario general de Udocba a nivel provincial, habló con Cacho Fernández por 98Pop y afirmó que el gobierno bonaerense no tiene información veraz sobre el ausentismo docente y confirmó que la paritaria "está en el punto cero".

Este miércoles la Provincia se reunió con los gremios docentes y volvió a repetir el porcentaje del 15% en tres tramos y el pago de hasta 6 mil pesos por presentismo. Aunque esta vez incluyó una "cláusula de revisión" salarial por inflación en octubre. Algo que fue rechazado por los gremios.

"En tres reuniones hizo la misma propuesta" dijo Díaz y afirmó que "siguen negreando nuestro salario".

Por otro lado sostuvo que es algo "inaceptable porque es una falta de respeto que nos quieran incentivar para que vayamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar porque tenemos vocación para hacerlo".

El delegado gremial recordó que en su época el ex gobernador Eduardo Duhalde "quiso erradicar la inasistencia del docente, que es la misma inasistencia que tienen todos los trabajadores, y le fue muy mal" y habló de las contradicciones que se le presentan al gobierno bonaerense cuando por un lado asegura que el sector que con mayor inasistencia es "un sector muy pequeño" y por otro lado señala que el control "es una cosa es inaplicable". Sostuvo que con toda la tecnología de hoy en día no es tan difícil detectar a quienes no concurren al trabajo.

"Confundimos a la gente y decimos que todos estos son unos vagos" afirmó Díaz y se preguntó: "¿Hay precisiones? ¿Tenemos datos? No, ninguno, pero decimos que el ausentismo docente es grandísimo".

Finalmente pidió hablar "en serio alguna vez" y manifestó que "si se nos está acusando de algo como trabajadores queremos saber de qué se trata". "No tienen nada, ni un papel para mostrar" explicó.