Ante dichos de Repetto, piden actúe el Inadi

109174

Información General

El defensor del Pueblo adjunto de la provincia solicitará la actuación del organismo nacional. Fue luego de que el conductor le preguntara a una mujer acosada si era posible "estar vestida sexy a la una de la mañana en el subte".

Walter Martello, defensor adjunto a cargo del área de Niñéz y Adolescencia, pedirá la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo: "Atento a los gravísimos dichos del conductor respecto a que la forma de vestir de jóvenes y mujeres podrían tener un supuesto componente de 'imprudencia', que provocaría y justificaría situaciones de acoso, se pedirá por oficio que la Defensoría del Público de la Nación evalúe la posibilidad de considerar esos dichos dentro de las causales de sanción", explicó el funcionario.

Durante la entrevista a la joven acosada, Repetto intentó aclarar su pregunta: "No es que justifique ningún tipo de acoso. Estás en todo tu derecho de ir vestida como quieras. Lo que queremos empezar a investigar es si vas de noche vestida muy sexy, si conviene hacerlo o no conviene. Sería útil saberlo".

Más tarde el conductor habló con Aixa Rizzo, una joven que hace dos años padeció acoso callejero. En ese momento, el periodista cuestionó: "¿Es posible estar a la una de la mañana en un subterráneo vestida sexy? A mi hija, ¿le recomendaría ir sexy en el subte? Ojo con esto de no ponerse tan sensibles, de que tienen derecho a todo. Mirá, ¿es sensato si yo salgo a caminar por Palermo con un Rolex de oro y una remera de manga corta? Tengo todo el derecho del mundo. ¿Es sensato? No, porque casi seguro me voy a comer un golpe y me lo van a robar. Son dos cosas distintas".

Aquella pregunta despertó polémica en las redes y horas más tarde, Nicolás explicó sus dichos en Pamela a la tarde: "Todo depende de la intención con la que escuchás la pregunta. Me parece que es relevante en el caso para saber. ¿Qué significa el término 'salir provocativa'? No sé, lo utilicé con mis hijas cuando salían a la noche. Florencia (Raggi) y yo le mirábamos la minifalda y le decíamos 'con eso no se puede andar por la calle' y no me parece que estaba justificando a los degenerados a que la toquen".

"No es retrógrado, nos preocupamos toda la vida si nuestras hijas salían con una minifalda porque sabemos que en la calle hay tipos como esos y si estás provocativa hay más chances de que pase", agregó y dijo que no justificaba que acosaran a la joven en el subte y que le dolía que pensaran que lo estaba haciendo.

Además, dijo que la pregunta fue para tratar de entender qué sucedía con los hombres que acosaron a Débora: "Alguien se bajó de la moto y la apretó contra una pared, después caminó diez minutos, fue a un subte y la única persona que está parada frente se empieza a masturbar. Fue una situación rara. Entonces, si me dice 'mirá, la verdad que estaba con una minifalda y tacos de 15 centímetros...' empieza a ser no justificable, pero más entendible. Estaba muy provocativa, los volvió locos a los dos... No tiene justificación, pero entendés. Ahora es inentendible", cerró. (Infobae)