01.03 | Política Macri sobre la inseguridad

Mauricio Macri abrió las sesiones legislativas en el Congreso. Habló sobre la inseguridad y democracia y sobre los proyectos que se presentarán durante 2018.



Durante la apertura de las 136 sesiones legislativas en el Congreso, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, homenajeó a los 44 tripulantes del ARA San Juan desaparecido el pasado 15 de noviembre y del que nada se supo.

Mano dura



Expuso sobre una gran cantidad de temas, de los cuales varios han estado en la agenda pública. "Los argentinos queremos vivir en paz. No creemos que haya que caer en la mano dura ni en el abolicionismo para resolver" la inseguridad.

Aclaró que se busca poner "en el centro a la víctima de delito. Creemos en un sistema republicano. Queremos sentirnos cuidados". Al mismo tiempo sobre los siniestros viales explicó que se planea un cambio en el Código Procesal Penal.



Salud y educación



Sobre la salud y la educación opinó que tanto "obesidad como desnutrición son la cara de la misma moneda" teniendo consecuencias directas en la salud y el desarrollo de los chicos donde la capadidad de aprender disminuye". Apostó a la "igualdad educativa" sobre todo en las poblaciones "más vulnerables puedan acceder a una educación de calidad". A lo largo de la exposición de este tema fue contundente "no podemos acordarnos de la educación sólo en el momento de las paritarias".

El aborto



En la misma línea aclaró que hay que apostar a la educación, sobre todo respecto de la problemática social del embarazo adolescente no deseado. "Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos: el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas".



Anuncios sobre la reforma laboral

El Presidente se refirió a los aspectos de la reforma laboral que tienen consenso mayoritario, como el blanqueo laboral y la extensión de la licencia por paternidad. Anunció que enviará el proyecto de ley de inclusión laboral para que miles de trabajadores puedan registrase". Además, se comprometió a que el salario igualitario entre hombres y mujeres "sea una realidad". "No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No es justo, no esté bien", afirmó.



La transparencia

"Acá no estamos para beneficiarnos. Ahora hay reglas sobre cómo mostrar nuestro patrimonio. Hay normas que definen límites para nombrar familiares", expresó. En este punto confirmó que Argentina mejoró la percepción del país en el indice que marca la corrupción. "Pasamos del puesto 106 al 85 en dos años. Por primera vez Argentina mejora 21 posiciones, pero tenemos que seguir trabajando".



Hizo hincapié del "Estado al servicio de la gente". Detalló que "es además un estado que ordena sus cuentas. No podemos gastar más de lo que tenemos. Hay que ordenar la relación entre Nación y Provincias, después de dácadas de desorde" porque "es la plata de lso argentinos y hay que administrar con responabilidad".



El narcotráfico



El Presidente remarcó que el país tiene "por primera vez una estrategia nacional" para combatir el narcotráfico. "Lo mejor es que esta estrategia está funcionando", indicó. Asimismo, dijo que el Código Penal "es viejo". "Hay una comisión de expertos trabajando en un código nuevo. Esperemos tenerlo en pocos meses", aseveró.

Desocupación



El mandatario que "la desocupación está bajando y el total de empleados registrados aumentó a 270.000". Remarcó que "la mitad de los trabajadores en la Argentina está en la informalidad".



Salario igualitario

El presidente se refirió a la diferencia entre los sueldos de hombres y mujeres y aseveró que "no es justo". "No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No está bien. Según el Indec, estas diferencias llegan hasta el 30%. Esto no puede seguir así. Queremos salario igualitario. En un mundo de iguales, tampoco hay razón para que un padre tenga dos días de licencia. Hay que extender la licencia por paternidad".



Inflación



Macri aseguró que "está bajando" y prometió que las medidas de déficit fiscal "se van a cumplir" y "se van a multiplicar las inversiones" en el país.

"Estamos viviendo un boom de créditos hipotecarios y más familias compraron sus casas en cuotas más bajas que el alquiler que pagaban. Todo es posible porque la inflación está bajando", afirmó el Presidente durante el discurso con el que dejó inaugurado el 136 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.



En ese marco, el jefe de Estado afirmó que "no queremos sólo bajar la inflación: queremos que nunca más sea un instrumento de la política como lo ha sido durante más de 70 años", y consideró que ese índice "castiga a la mayoría, dificulta a la competencia y nos mantiene presos del corto plazo".

"Así los argentinos no podemos planificar, ni tomar créditos, ni ahorrar, pero esto también está cambiando, porque a medida que emprendimos el camino claro de inflación en baja, empezamos a recuperar el ahorro", afirmó Macri.



Financiamiento productivo

En tanto, el Presidente reclamó que la ley de financiamiento productivo "esté entre las prioridades del Congreso este año", ya que "va a permitir tener crédito hipotecario por varias décadas y va a dar más opciones para canalizar el ahorro de los argentinos, en especial para las Pymes que

necesitan capital para crecer" .

"Ahora vienen los años en los que empezamos a crecer", afirmó Macri tras señalar que "lo peor ya pasó" en materia económica. Por último, defendió el "camino de cambio con gradualismo" que emprendió su gobierno y sostuvo que "algunos" lo "critican por ir demasiado lento y otros demasiado rápido".



"A quienes piden shock les digo que vinimos a reducir la pobreza y asegurarnos que ningún argentino pase hambre. Y a quienes nos piden que nada cambie, les digo que si hubiese sido así, estaríamos como nuestro país hermano, que está en una desintegración social", en referencia a Venezuela, sostuvo Macri.

"Por eso elegimos un camino de cambio con gradualismo. Tenemos metas para la inflación y el déficit fiscal, y las vamos a cumplir, vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable", afirmó el presidente y reclamó "evitar diagnósticos apocalípticos".

(El Popular Medios / La Nación / Télam)