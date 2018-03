La Escuela 17 cumple 100 años e invita a participar de una muestra

109189

Información General

La Escuela 17 "Helena Larroque de Roffo" está transitando su centenario y por ese motivo organiza una muestra con la cual busca evocar momentos de la institución.

La Escuela 17 cumple 100 años y para festejarlo convocan a la comunidad a participar de una muestra con que la que se buscará plasmar distintos momentos históricos.

La idea es reconstruirlos a través de una galería fotográfica que muestre en el presente las vivencias del pasado y que se expondrá desde el 13 de mayo.

Es por ello que se convoca a ex alumnos, ex docentes, autoridades educativas de las distintas etapas de la escuela, ex miembros de asociación cooperadora que deseen acercar fotografías y vivencias de su paso por la escuela.

Es importante aclarar que se realizarán copias del material alcanzado para su inmediata devolución. Las fotos de recibirán hasta el viernes 30 de marzo.

Quienes deseen colaborar, encontrarán abiertas las puertas de la escuela como siempre ha sido su característica, también comunicarse al 444685 o al 15304774