Trabajadores del Matadero firmaron su traspaso a la nueva concesionaria

02.03 | Información General En el Ministerio de Trabajo

Son 29 personas que mantendrán antigüedad y la condiciones de trabajo que acarrean desde inicios de su labor. La empresa a cargo de Paola González se hará cargo el 15 de marzo.



Tras confirmar la apertura de licitaciones, luego de que haya un adjudicatario para el Matadero Municipal y que comenzara el proceso de "transición" entre las dos concesiones, este viernes, tras vivir cierta incertidumbre en torno a su futuro laboral, se dio un importante paso para los empleados, dado que firmaron su incorporación a la nueva empresa a cargo de la gestión.



La firma se realizó en el Ministerio de Trabajo en presencia de su responsable, Javier Orsi; la titular de la nueva empresa concesionaria Mil Ocho MGJ SRL, Paola González; el subsecretario de Gobierno, Hilario Galli y los trabajadores. El funcionario municipal fue el encargado de confirmar que las dos personas que estaban próximas a jubilarse recibirán un subsidio hasta tanto finalicen los trámites.

Paola González: "Estamos esperando que los carniceros vuelvan, que sean localistas"

El dato saliente de la jornada es que una decena de trabajadores están afiliados al Centro Empleados de Comercio (CECO), cuyos representantes se hicieron presente en la cartera laboral porque aducen que nunca fueron invitados a las reuniones. En este caso, si bien los gremialistas no quisieron hablar con los medios, confirmaron que no firmaron el traspaso en esas condiciones hasta tanto no se tenga el claro las condiciones en que se pretende realizar el mismo.







Las nueva licitación



Quien hizo un balance de lo realizado y fue Hilario Galli quien en diálogo con Canal Local y luego con EL POPULAR resaltó como dato importante, primeramente, que "sacamos a Licitación después de 40 años de prorrogar el contrato a una misma concesión. Hubo dos oferentes, ganó uno, firmamos contrato el viernes y ahora estamos encaminados para hacer el traspaso de la concesión de la Cooperativa de Carniceros a esta nueva firma, que es una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)".



El intendente Ezequiel Galli puso la firma en el contrato para la concesión del Matadero con la empresa Mil Ocho MGJ SRL, quien fue la adjudicataria después de la licitación pública que se realizó el 29 de diciembre del año pasado, el viernes pasado.

"Ahora estamos encaminados para hacer el traspaso de la concesión de la Cooperativa de Carniceros a la SRL" dijo el funcionario municipal y comentó que el miércoles se hizo el inventario junto a un escribano. Los nuevos concesionarios se harán cargo del Matadero el 15 de marzo.



"Estamos en el tramo final de que el nuevo concesionario se haga cargo del Matadero" dijo Hilario Galli y confirmó que "los puestos de trabajo están totalmente asegurados".



"Cuando arrancamos en la gestión municipal vino una inspección del Senasa, donde se corroboraron diversas irregularidades sobre todo en la parte de sanidad, con roedores en el lugar", comentó el funcionario municipal y explicó que en aquel momento empezaron a trabajar en conjunto con el concesionario del Matadero y elaboraron un plan de obras para comenzar a regularizar.

"Son muy pocas los cuestiones a nivel sanitario que faltan cumplimentar" sostuvo y afirmó que hay que seguir haciendo inversiones aunque señaló que no hacen a la cuestión sanitaria sino a la competitividad pero que deben "ir de la mano del nuevo concesionario".

