"No podemos seguir dialogando qué es lo mejor para los chicos con una fecha límite"

01.03 | Política

Con fuertes críticas a los docentes, la gobernadora María Eugenia Vidal inauguró las sesiones de la Legislatura bonaerense. Repasó logros del 2017 y realizó anuncios en obras, educación y seguridad.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció que la seguridad, la obra pública, la salud, la educación y la reforma judicial serán los ejes de su administración durante este año, "sin ventajas ni privilegios para nadie" y con cambios sustanciales que se han empezado a concretar "de verdad y para siempre".

Durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, Vidal destacó el apoyo del presidente Mauricio Macri para la recuperación del Fondo del Conurbano: "De todas las provincias del país, la nuestra era la única que recibía la mitad de lo que aportaba. En silencio, durante muchos años, importaron sólo los votos de los bonaerenses pero no su esfuerzo ni sus necesidades".

"En quince años ningún gobernador quiso dar esta discusión. Tampoco ningún Presidente. Esto hace posible sacar a la Provincia de la quiebra en la que la encontramos. Pero es mucho más que eso. Es autonomía. Los bonaerenses no vamos a volver a depender de nadie, nunca más", agregó.

También remarcó algunas medidas adoptadas para proteger los fondos públicos, como la eliminación de "las jubilaciones de privilegio incomprensiblemente sostenidas durante décadas en esta Provincia, o la Ley de Declaraciones Juradas Públicas que nos obliga a más de 25 mil funcionarios a explicar cada año cómo y de qué vivimos, y la reducción de cargos y gastos de la política".

"Todas estas leyes son cambios que no tienen vuelta atrás. Así les estamos diciendo a los bonaerenses que entendimos su mensaje, y que no hay ventajas ni privilegios para nadie", indicó.

En materia de obras, resaltó que "en 2 años rehabilitamos más kilómetros de ruta que 8 años de la gestión pasada", y planteó que "a partir de este año la provincia se va a hacer cargo del mejoramiento de 12 mil kilómetros de caminos rurales hasta 2019".

Reforma en la Justicia

La gobernadora convocó asimismo a que se lleve adelante "una reforma en la Justicia que nos haga volver a creer, que nos dé respuestas cuando más las necesitamos, que ponga en el centro al que fue víctima y no al victimario. Por eso enviaremos a esta Legislatura proyectos de reforma de distintos códigos".

Destacó así el Código Procesal Penal. "No puede ser que una persona acusada de delitos graves pueda recurrir hasta siete veces a la Justicia para que diga si es culpable o inocente y seguir gozando de su libertad. Y mientras tanto, estar en la calle", dijo al respecto.

Críticas a docentes

En el campo educativo, Vidal llamó a los gremios docentes a "ponernos de acuerdo sobre la reforma profunda que necesita nuestro sistema educativo. ¿No es evidente que muchos de nuestros chicos no están aprendiendo? Estos problemas no se resuelven sólo con un aumento de sueldo, con inaugurar una escuela o con decir que el aplazo 'estigmatiza'. No se resuelven rechazando las evaluaciones, como si no ponerle nombre a los problemas los hiciera desaparecer"

"No podemos seguir dialogando qué es lo mejor para los chicos con una fecha límite. No puede ser que cada febrero los padres tengan incertidumbre si los chicos van o no van a la escuela. No se trata de cuándo se empezó a discutir la paritaria, se trata de que los maestros trabajen todo el año, y no puede haber fecha límite", expresó Vidal.

"Mientras la paritaria se discute, una enorme cantidad de docentes, profesionales y miembros de las escuelas y la comunidad educativa se prepararon para dar lo mejor en las aulas desde el primer día de clase. A ellos quiero decirles que sé de su esfuerzo, que sé que son los que siempre ponen el hombro frente a todos los conflictos y en todos los gobiernos, y también sé que merecen ganar mejor", manifestó.

La gobernadora aseveró que "si de verdad nos importa la educación, tenemos que cambiar la lógica de la discusión. Nosotros no vinimos a emparchar. Vinimos a hacer lo que hay que hacer aunque eso nos traiga costos. Los mismos costos que nos trajo el año pasado tener 17 días de paro".

La situación en seguridad

Respecto de la seguridad, puntualizó que "en estos dos años le dimos pelea al narcotráfico. Hicimos 48 mil operativos y decomisamos cifras históricas de dosis de droga. También derribamos 48 búnkers narcos".

"Incorporamos más de 10.650 agentes con un nuevo modelo de entrenamiento y capacitación, aumentamos las exigencias para que tengan un mejor desempeño, empezamos a pelear contra la corrupción y la violencia institucional dentro de la fuerza, y compramos equipamiento y tecnología para que puedan hacer mejor su trabajo", añadió.

Además, precisó que "saneamos la Cúpula Penitenciaria, pusimos cámaras y candados donde no había nada, ampliamos la inversión en nuevos espacios para aliviar el hacinamiento, mejoramos la provisión de comida y medicamentos, pasamos de tener más de 7.000 detenidos durmiendo sin colchón a que más de la mitad estudie o aprenda un oficio. No alcanza con que las penas se cumplan. La permanencia en los penales debe ayudar a evitar un segundo delito, no a promoverlo".