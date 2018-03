Vecinos autoconvocados reclamaron no poder ingresar a una asamblea

109238

Información General Momentos de tensión en barrio Ceco I

La Sociedad de Fomento sesionó en una "reunión por seguridad" aunque otros vecinos indicaron que se trataba de una "asamblea". Los detalles.



El jueves por la noche se vivieron momentos de tensión y nerviosismo entre vecinos del Barrio CECO I, ya que en la Sociedad de Fomento se realizó una "reunión por seguridad" en lugar de una "asamblea" que había sido difundida por distintos vecinos autoconvocados.

En este sentido, justamente las personas que quisieron participar de este encuentro criticaron la decisión de no dejarlas ingresar a las instalaciones, ya que les exigían ser socios de la institución para poder se parte del encuentro.



En realidad, según la versión de una vecina, iba a llevarse a cabo una "intervención" que iba a contar con la presencia de representantes del Ejecutivo local, hecho que finalmente no sucedió. Nadie del Municipio se hizo presente ya que el argumento fue que se "trataba de una reunión de seguridad" y que no tenía que ver con ninguna otra cuestión.

De esta manera, no se concretó una de las reuniones más anheladas luego de cuatro años de espera, aunque si se hicieron presentes autoridades de la Federación de Sociedades de Fomento de nuestra ciudad.

También, en el lugar se desarrollaron algunos pequeños disturbios y enojos que finalmente no pasaron a mayores. El momento de mayor tensión se vivió cuando se prohibió el ingreso a los vecinos del barrio ya que no eran socios de la Sociedad de Fomento y por ese motivo no podían permanecer allí, más allá de la firme intención de manifestar sus opiniones en asamblea.