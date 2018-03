Renunció la Reina de la Vendimia para Todos porque la obligaban a depilarse

109239

Malen tiene 21 años

La joven no está de acuerdo con la depilación en las axilas. Asegura que se relaciona con "mandatos sociales en los cuales "la mujer debe depilarse, pero el hombre no". Para el organizador tiene "un doble discurso con actitudes incongruentes".

Renunció Malen Puga (21), elegida reina en 2017 de la Vendimia para Todos organizada por la comunidad LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisex, Trans, Inter y Queers), tras discutir con Gabriel Canci, el encargado de la fiesta desde hace once años. La negativa de la reina a depilarse las axilas fue el desencadenante de las diferencias que hicieron estallar la polémica.

La joven, que estudia Licenciatura en Comunicación Social en la UNCuyo, vive en Tunuyán con su padre y contó que durante todo su mandato fue discriminada y maltratada con "reiteradas agresiones simbólicas".





Mientras, para el productor de la Vendimia para todos fue muy difícil trabajar con ella porque "tenía comportamientos bipolares" y "un doble discurso con actitudes incongruentes". Agregó que "los problemas con Malén no son de ahora, desde que asumió ha puesto excusas y trabas para participar de diferentes eventos. Además, la Vendimia para Todos es un evento que promueve la diversidad pero en el que deben receptarse ciertos cánones estéticos".

"Decidí renunciar durante la prueba de vestuario del martes porque no quería tolerar más atropellos a mi persona. Para mí es necesario desnaturalizar las ideas que nos imponen desde chiquitos. Llevo las axilas con pelos porque se me da la gana y no quiero que se me juzgue por eso. Es una imposición cultural", dijo Malen.



Continuó diciendo que "Me cansé. Me dijeron que los pelos no eran femeninos, cuando salen de la axila de una mujer", se quejó Malen y anunció que deja su trono porque no se la respeta "como individuo y como mujer". Criticó los mandatos sociales: "La mujer debe depilarse, pero el hombre no. Yo corté con los cánones de belleza establecidos. Me he sentido apoyada por toda la comunidad gay". (Diario UNO / Los Andes)