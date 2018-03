Provincia ofreció aumento a cuenta y pidió a gremios que levanten el paro

109271

Luego de que los gremios docentes anunciaran un paro por 48 horas que complicará el inicio de las clases, el Gobierno provincial ofreció abonar un aumento del 5% a cuenta para evitar la medida de fuerza.

A contrareloj, desde el Gobierno señalaron que "seguirán dialogando el fin de semana" y pidieron a los gremios que "revisen la medida de fuerza", a la que consideraron como parte de "una lógica perversa", al tiempo que advirtieron que descontarán los días no trabajados.

"Ofrecimos un adelanto a cuenta de futuros aumentos del 5% a modo de mostrar con hechos concretos cuál es la vocación del Gobierno", dijo el ministro de Economía, Hernán Lacunza, en conferencia de prensa. Y reclamó "salir de la lógica perversa de los gremios de ir al paro".

En tanto, su par en Trabajo, Marcelo Villegas, señaló que "si hay paro hay descuento". Y recordó que esa medida "ya fue discutida y judicializada el año pasado" y que "no es un capricho, sino una política pública de gestión". Asimismo, cuestionó que "las medidas de fuerza anunciadas no son del todo claras porque aún no han sido notificadas oficialmente".

Desde el Gobierno, adelantaron que la propuesta "fue lamentablemente rechazada" y cuestionaron que el argumento de los gremios, que consideraron que se realizó de manera "tardía". "Invitamos a las agrupaciones gremiales a revisar la medida", insistió Lacunza. "Esperamos que en las próximas horas haya alguna reflexión", sumó Villegas.

Asimismo, los ministros señalaron que trabajarán "para garantizar que las escuelas estén abiertas y que los comedores funcionen". Y retomaron el discurso de la gobernadora María Eugenia Vidal pronunciado el jueves en la Asamblea Legislativa sobre la calidad educativa.

"Ayer la gobernadora hizo un diagnóstico de mucha verdad y llamó a todos a trabajar con un mismo objetivo, que es que los chicos aprendan y aprendan bien, dijo a su turno el ministro de Asuntos Públicos, Federico Suárez. "Creemos que esto no tiene que ver con un diálogo de la política sino de los chicos, de cómo están frente al aula", consideró. (DIB)