"Yo me voy a subir a la vereda de mis orígenes, voy a estar en Cambiemos"

03.03 | Política

El concejal y ex diputado massista graficó con una imagen su futuro político: "Si viene un camión de frente, nunca me voy a subir a una vereda en la que vayan los kirchneristas", y subrayó que hoy adhiere al vidalismo.

Cacho Fernández

Como una reafirmación de la posición de Omar Duclós, el concejal de Tandil y ex diputado provincial, Mauricio D'Alessandro, ya planteó que su futuro político continuaría en Cambiemos.



El edil llegó al Frente Renovador pero no del peronismo sino del radicalismo. Por lo tanto, "si viene un camión de frente y yo estoy en la ancha avenida del centro (slogan del massismo), me voy a subir a mis orígenes y eso implica que voy a estar en Cambiemos", dijo en el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.



Cuestionó la actitud de Felipe Solá y de Daniel Arroyo, quienes para D'Alessandro "se tiraron de palomita con el viejo peronismo. El (Solá) me anticipó que iba para ese lado y lo llevó a Daniel Arroyo hasta a una marcha por los trabajadores del Inti. Yo tengo la misma idea que Duclós, transitamos con Sergio Massa una ancha avenida del centro que hoy se convirtió en boulevard, no por su culpa sino por circunstancias externas. Lo acompaño con alegría pero si hay que subirse a una vereda nunca me voy a subir a una en la que vayan los kirchneristas. Pero no solo Cristina, sino ningún K. No me subo a la vereda de los D'Elía..., ni de ningún kirchnerista, porque fueron nefastos para la Argentina. Este gobierno comete desaciertos que hacen extrañar al gobierno anterior, pero igual confío en que va a mejorar la situación económica", definió con absoluta contundencia.

