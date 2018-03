Santa Teresita: 6 muertos en el derrumbe y denuncias por irregularidades

109329

Los rescatistas que participaron del operativo por el derrumbe de una losa que dejó seis obreros muertos en Santa Teresita dieron eta mañana por finalizada su tarea, mientras se conocieron denuncias de irregularidades.

"Trabajamos con siete cuarteles de bomberos y más de cien rescatistas que vinieron desde 100 kilómetros y ya enfrentaron la vuelta para descansar. Además, volvimos a ingresar con los perros que detectan olores y constatamos que no había más cuerpos, por eso dimos por finalizada la búsqueda y rescate", informó este sábado por la mañana el director de Defensa Civil del Partido de la Costa, Augusto Giachetti, tras la intensa labor que desarrollaron desde la tarde del viernes en una obra que se desplomó en Santa Teresita.

Las víctimas fueron identificadas como Estanislao Sosa, Daniel León Caihuara, Eduardo Barreto, Grover Edson, Hubert Quispe y Luis Ruiz Camacho. Todo ellos vivían en Villa Gesell, cuatro pertenecían a la comunidad de residentes bolivianos, mientras que uno era argentino y el restante paraguayo. El intendente, Gustavo Barreras, decretó cuatro días de duelo en el distrito.

Por su parte, la comunidad de residentes bolivianos emitió un comunicado en el que señaló que "como Institución que representa a la comunidad boliviana en Villa Gesell queremos expresar nuestro profundo dolor ante la irreparable pérdida de 4 hermanos compatriotas, que perdieron la vida en la localidad de Santa Teresita mientras llevaban adelante el sacrificado trabajo de la construcción".

En tanto, otros seis operarios fueron rescatados con vida y tras recibir atención médica, fueron dados de alta, detalló Giachetti.

La obra había comenzado en julio del año pasado, luego de que la empresa Grupo Perfil ganara la licitación municipal para construirla en mayo del 2017.

Los trabajos estaban destinados a edificar un Espacio Multicultural que ocupaba casi toda una manzana, financiado parte por la provincia de Buenos Aires y parte por el municipio.

Denuncias por irregularidades

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) había denunciado en octubre del año pasado la "gravísima" falta de inspectores de Seguridad e Higiene para controlar las obras en todo el Partido de la Costa. A su vez, dos concejales de Cambiemos de Santa Teresita habían hecho denuncias por irregularidades en la obra del centro multicultural.

Ricardo Avellaneda, secretario general de la seccional Mar de Ajó de la Uocra, le dijo a diario Clarín que "en el Partido de la Costa (donde está la obra que se derrumbó) hay una gravísima falta de inspectores de seguridad e higiene".

El gremialista mostró un documento enviado al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con fecha 24 de octubre de 2017en el que la Uocra Mar de Ajó solicita "inspecciones de Seguridad e Higiene del Trabajo, en todas las obras en ejecución sitas en el Partido de la Costa".

Como fundamentos de su solicitud, el gremio de los trabajadores de la construcción denuncia "un grave y progresivo relajamiento en las medidas de prevención de accidentes laborales, generando una insostenible situación de riesgo para los trabajadores".

A su vez, sobre la empresa constructora, el concejal por Cambiemos Marcos García dijo: "No habían pasado por una licitación; no ganaron por concurso, y los pliegos no habían sido autorizados por el Poder Legislativo". García dice que él denunció todo esto en el Concejo Deliberante junto a Germán Jardón, presidente del bloque de concejales de Cambiemos en ese cuerpo. (DIB)