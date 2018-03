Dieron con el acusado de provocar ataques vandálicos en barrio Pikelado

109350

03.03 | Policiales

Recientemente personal policial logró dar con un chico de 14 años, a quien se lo responsabiliza de varios hechos ocurridos en los últimos días. Se le concedió la internación judicial.

En las últimas semanas los vecinos del barrio Pikelado vivían una preocupante situación, debido a que se dieron frecuentes hechos delictivos y ataques vandálicos a viviendas y automóviles que no les permitían manejarse con normalidad.

En las últimas horas, según se difundió oficialmente, se logró dar con quien sería el responsable de los hechos, entre los que se detallaron rotura de vidrios, robo de estéreos de autos y de otras pertenencias en casas que, en muchos casos, estaban ocupadas al momento del hecho. También se lo buscaba por hechos similares en el barrio Coronel Dorrego.

Se trata de un chico de sólo 14 años, a quien el Juzgado de Familia le ordenó la internación judicial, en custodia con personal del Servicio Local.

La interceptación del chico se dio tras varios e intensos días de búsqueda en investigaciones a cargo del gabinete de Prevención y Criminológico del Comando de Patrulla Olavarría (CPO).

Según señalaron días atrás vecinos a EL POPULAR, los hechos no sólo preocupan porque son reiterados, sino porque también los ataques a los autos no son azarosos sino que respondían a una suerte de verificación que realizaban los delincuentes para detectar si los dueños se encontraban y, a partir de allí, ver si avanzaban o no sobre la casa.

Otro de los puntos que resaltaron fue que los responsables "son menores", por lo que plantearon que no sabían si iban a encontrar mayores soluciones para detener los hechos delictivos.