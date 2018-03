"Olavarría está bien, el Municipio está bien, los números están ordenados"

109358

Política Ezequiel Galli en exclusivo con El Popular

"Estamos con miras de cumplir el pacto fiscal, sumado a la política de transparencia que llevamos adelante", dijo convencido el intendente municipal en entrevista con diario El Popular.

El intendente municipal Ezequiel Galli dialogó a solas con EL POPULAR. Realizó un balance de lo que se viene en obras, en lo político, y en lo legislativo. Su mirada sobre el futuro de Cladera, su balance a un año del Indio, el nepotismo y sus primos, la salida de Eduardo Simón y la denuncia en el Depósito Municipal.

-El jueves arrancaron las sesiones ordinarias, con discursos de Vidal y Macri. Estuvo presente en las dos, ¿qué análisis puede realizar?

-Es lindo estar acompañando. Escucharlos con la firmeza con la que los escuché y convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que necesita el país y la provincia. A María Eugenia la escuché un poco más firme en el discurso, quizás más enfática en algunas cuestiones que a veces rozan lo ridículo como lo es la paritaria docente. Volvemos a la discusión sobre los chicos adentro o afuera de las aulas, me parece que en la tercera paritaria ya debería estar definido que deben estar dentro y no pierdan días de clase, y que los chicos no sean rehenes de la paritaria que se basa pura y exclusivamente en lo salarial y no profundiza en lo que se necesita en la educación. Mauricio fue el primer presidente en tocar el tema del aborto que es un tema del que todos estamos convencidos de que debe darse, y montones de temas se han tocado. Fueron discursos interesantes, me vine contento y comprometido con los discursos.

-¿Olavarría es una privilegiada en torno al cemento y la piedra?

-Lo que mueve el cemento y la piedra es algo difícil de dimensionar. Tuvimos el despacho récord de cemento en enero, y creo que el primer bimestre del año los números van a ser importantísimos, sumado a todos los índices que vienen dando. No quiere decir que estemos bien, María Eugenia lo dijo en su discurso, falta muchísimo todavía. Pero esta vez es en serio. Todavía falta achicar más la inflación, que viene en baja desde 2016, pasamos del 40% al 16%, queremos llegar a 15% este año. La piedra no alcanza, el cemento no alcanza. Vamos a tener una crisis de crecimiento del sector. Bienvenido sea. Y que se pueda seguir invirtiendo. Permanentemente tengo llamados de empresarios que quieren abrir canteras, de intendentes que no consiguen piedra y buscan por acá. Olavarría está bien, el Municipio está bien, los números están ordenados. Estamos con miras de cumplir el pacto fiscal, sumado a la política de transparencia que llevamos adelante.



