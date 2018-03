Sergio Sarachu presenta su nuevo libro "Arde La Colmena"

109360

Todo será el domingo 11 en Corim, a exactamente un año del trágico recital que se llevó la vida de dos personas. El autor dice que "es una ficción, no un artículo periodístico sobre lo que pasó".

A esta altura de febrero del año pasado Olavarría palpitaba los momentos que la marcarían a fuego y le harían un lugar en la historia. A esta altura de febrero, pero de este año, un libro intentará revivir aquellos días. Indio. Revancha. Misa. Ultimo recital. Pogo más grande del mundo. Con estas palabras latían los días previos, el año pasado. Ahora, esas palabras más otras tantas conforman una novela de 190 páginas que Sergio Sarachu presentará el 11 de marzo.



Frente a lo que fueron las puertas del histórico show, en el salón del anexo de Corim, la presentación del libro estará a acompañada por una muestra de fotos de Alejandro Casamayou -autor de la imagen de tapa-, un video realizado especialmente y una entrevista al autor.



El lugar elegido para la salida al público de esta obra literaria no parece un dato menor. En el libro -según adelantó Sarachu- "se habla mucho del barrio Los Robles, de esa zona frente a La Colmena, no sólo por lo que fue el tránsito de cientos de miles de personas por sus calles, sino porque fue el epicentro de una movida histórica". Y adelantó que "sólo como un dato, la madre de la protagonista vive allí y en su casa se desarrollan escenas impactantes".



Cabe agregar que "a pocos metros de allí también hubo momentos increíbles de la novela "Un hijo de tres madres", donde vive Sergio Fabián Herrera", señaló el autor. En efecto, la obra que relata la búsqueda de los orígenes biológicos de Herrera tiene uno de los momentos más emotivos en la cocina de una casa ubicada a pocos metros de La Colmena, donde residía la madre del protagonista.



"Animarnos"



Las pequeñas o grandes historias de nuestros pueblos son distintas si están contadas "desde adentro" o con una mirada "desde afuera". Así lo entiende el autor del libro "porque nos hace bien, nos hace crecer y reflexionar si nos animamos a contar nuestras propias historias". Y agrega que "durante cuatro meses y en especial en marzo del año pasado Olavarría estuvo en el centro de la mirada del país y, diría, de buena parte del mundo. Los olavarrienses nos entusiasmamos, sacamos cuentas, nos asustamos, vivimos una multiplicidad de sensaciones que aún hoy tienen sus huellas".



La trama central de la novela va desde el anuncio del recital hasta la semana posterior al mismo. Sarachu cuenta que "en más o en menos, todos fuimos protagonistas de un hecho histórico, en lo musical, lo social, lo político. Con la colaboración de muchísima gente fui rehaciendo ese camino de lo que fue antes, durante y después de la ´misa ricotera´. Con toda esa información creé algunos personajes para poder relatar los hechos, uniendo las herramientas que nos da la investigación periodística, la poesía y la novela".



Y ejemplifica: "si en una reunión importante participaron varias personas y obtuve el testimonio de varias de ellas por separado, lo que tenía como información me permitía reproducir casi al detalle ese encuentro. Y eso hice". No obstante, aclara que "es una obra literaria, es una ficción que busca dar a conocer los entretelones de cómo sucedieron los hechos, no es un artículo periodístico sobre lo que pasó. Es importante hacer esta aclaración, porque el relato de la ficción no puede ser tomado como realidad. Es similar a la diferencia que existe entre una película y un documental".



Su autor, Sergio Sarachu



El periodista y poeta nos desafía nuevamente con una obra basada en hechos reales. Luego de la exitosa "Un hijo de tres madres" (sobre la búsqueda de los orígenes de Sergio Fabián Herrera), avanza sobre un hecho que conmocionó al país. Y lo hace con las herramientas de la investigación periodística, la belleza de la poesía y una trama ficcional atrapante.



Sergio Sarachu ha repartido su vida entre Olavarría (su ciudad natal) y Neuquén, además de complementar su arte entre el periodismo y la literatura. Ha publicado "Puert@s Suspensivos", "Sara", "Poetas de Neuquén en La Habana", "Puert@ Movil" y "Un hijo de tres madres", con trascendencia y reconocimientos en el país y el exterior.