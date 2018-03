"No hay que olvidarse de que las mujeres hemos sido quemadas en la hoguera"

109362

La periodista y feminista estará en Olavarría este martes. Hablará sobre violencia de género en las jornadas #8M Olavarría. "Las políticas públicas en relación a la violencia machista hacen agua".



Claudia Rafael

Cuando este martes, la periodista Mariana Carbajal comience a hablar sobre violencia de género en el Centro Cultural San José, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito ya se habrá ingresado en el Congreso de la Nación. En un debate que tendrá más de un condimento de cortina de humo pero que, a la vez, puede ser aprovechado para batallar por su legalización. "Los países que tienen despenalizado el aborto tienen tasas entre 3 y 5 veces inferiores a los de Argentina", asegura Mariana Carbajal, quien escribe desde hace 20 años sobre géneros. Es autora de más de un libro ligado temáticas feministas e incluso, en "Maltratadas. Violencia de género en las relaciones de pareja", aborda el femicidio de Graciela Tirador, en enero de 2013, en Olavarría. En entrevista con este diario analiza los estereotipos y mitos que ubican a las "mujeres pobres, ignorantes y sumisas" como únicas receptoras de violencias. Y advierte que cuando "nos tildan de feminazis a quienes defendemos los derechos de las mujeres, lesbianas, trans y pretendemos una sociedad igualitaria, se borra con el codo la historia de muchas que nos antecedieron".



-El feminismo está hoy instalado en los medios y ya no es una batalla en absoluta soledad como hace 20 años. ¿Cómo fuiste viviendo la evolución de la palabra y los cambios simbólicos que se fueron dando?



-Eran temas ubicados en lugares marginales. No formaban parte de la agenda mediática ni de la política. La lucha del movimiento de mujeres -con periodistas aliadas que fuimos dándole voz y poniendo en debate los temas- permitió ir mostrando la complejidad de la violencia machista, las consecuencias de la criminalización del aborto, la problemática de la trata y la discriminación hacia las mujeres lesbianas, trans, travestis. El debate por la despenalización y legalización del aborto y la violencia de género saltaron a la tapa de los diarios hegemónicos en los últimos tres años a partir del #niunamenos. En medios como Página lo hemos tenido en agenda desde hace más de 20 años. Y, la verdad, es que yo me alegro de que hoy estos temas estén en el debate prioritario de la política. Eso sí: espero que se dé un debate en serio.



-Hoy existen herramientas, pero en la práctica no se aplican...



-Es que las políticas públicas en relación a la violencia machista hacen agua; la ley de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género, que se aprobó en 2015, no se implementó; el Consejo Nacional de Mujeres siempre tiene presupuesto acotado y la ley de educación sexual integral, la gran herramienta federal para prevenir la violencia y trabajar con las nuevas generaciones desarmando los estereotipos de género, está desdibujada. No podemos negar que son temas que se han instalado y cada vez mejor. Pero los femicidios siguen llegando a las pantallas principales con una mirada sensacionalista, con amarillismo, morbo, con el eje en "cómo la mataron" en lugar de cómo prevenir y cómo evitar por parte del Estado el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Es cierto que hoy en los medios hablamos de estos temas en forma más expandida. Lo que hay que pensar es si se habla con una perspectiva de derecho y de género o se los sigue enfocando como casos policiales aislados sin dar cuenta de la trama que los une, con ese caldo de cultivo que es el machismo en la sociedad.

