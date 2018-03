Continúan los procedimientos por caza furtiva en la zona

109374

Policiales

Al menos nueve hombres en diferentes hechos fueron interceptados cuando cazaban en campos sin actualización con perros galgos.



El sábado, personal policial constató la presencia de cinco hombres oriundos de Olavarría, Bolívar y Moreno, en el interior de un establecimiento rural ubicado en la vecina localidad.

Todos se hallaban ejerciendo caza furtiva, sin autorización formal, y/o licencia de caza, utilizando para ello 12 perros razas galgos de diferentes pelajes, teniendo en su poder una liebre europea sin vida.

Se labraron actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 268, 273 Inc. K y 274 de la Ley 10.081, con injerencia de la Dirección de Instrucción del Ministerio de Agroindustria La Plata.



Por otro lado, este domingo, agentes del CPR Olavarría labraron infracciones por el artículo 268 y 273 inc. K de la Ley 10081 a cuatro hombres que se encontraban en el camino rural denominado "Los Chilenos" con seis perros galgos cazando a la vera del camino.

En el lugar se requisó un automóvil Fiat 1500 que en su interior tenía un ñandú muerto despostado. Las cuatro personas fueron trasladadas a la dependencia para su correcta identificación y notificacion.

El animal muerto fue entregado al Bioparque Zoológico La Máxima. Para con propietario del rodado se labró una infracción al artículo 40 inc C y 77 Inc por falta de seguro, artículo 40 ins A por falta licencia de conducir y el 34 y 37 por falta de Verificación Técnica Vehicular, ley 24449 procediéndose al secuestro del rodado en mención a disposición de Juzgado de Faltas Local a cargo de la Dra. María Celia Alem. Por su parte, los hombres fueron infraccionados por los artículos 268 y 273 inc. K ley 10081 con intervención del Ministerio de Agroindustria.