Oscar 2018: "La forma del agua", la gran ganadora

Estos son los ganadores de la 90° entrega de los premios Oscar de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Angeles.

= = = = =

Mejor Película: "La forma del agua", de Guillermo del Toro = = = = =

Dirección: "La forma del agua", Guillermo del Toro.

= = = = =

Actor: Gary Oldman, "Las hora más oscuras" = = = = =

Actriz: Frances McDormand, "Tres anuncios por un crimen" = = = = =

Actor de Reparto: Sam Rockwell, "Tres anuncios por un crimen".

= = = = =

Actriz de Reparto: Allison Janney, "Yo soy Tonya" = = = = =

Guion Original: Jordan Peele, por "Huye!" = = = = =

Guion adaptado: "Llámame por tu nombre", de James Ivory, según la novela de André Aciman.

= = = = =

Animación: "Coco", de Lee Unkrich y Adrián Molina = = = = =

Película hablada en idioma extranjero: "Una mujer fantástica", Sebastián Lelio (Chile) = = = = =

Fotografía: Roger Deakins, por "Blade Runner 2049" = = = = =

Edición: Lee Smith, por "Dunkerque" = = = = =

Música original: Alexandre Desplat, por "La forma del agua" = = = = =

Canción original: "Remember Me", de "Coco" = = = = =

Diseño de producción: Paul D. Austerberry, Shane Vieau y Jeff Melvin, por "La forma del agua".

= = = = =

Efectos visuales: John Nelson, Gard Nefzer, Paul Lambert y Richard R. Hoover, por "Blade Runner 2049" = = = = =

Mezcla de sonido: Mark Weingarten, Greg Landaker y Gary A. Rizzo, por "Dunkerque" = = = = =

Edición de sonido: Richard King y Alex Gibson, por "Dunkerque" = = = = =

Diseño de vestuario: Mark Bridges, por "El hilo fantasma" = = = = =

Documental: "Icarus", de Bryan Fogel = = = = =

Maquillaje y peinado: Kasujiro Tsuji, David Molnowski y Lucy Sibbick, por "Las horas más oscuras" = = = = =

Cortometraje de Accion "The Silent Child", de Chris Overton = = = = =

Cortometraje Documental: "Heaven is a Traffic Jam on the 405", de Frank Stiefel = = = = =

Cortometraje Animado: "Dear Basketball", de Glen Keane y Kobe Bryant