109413

Información General Sergio Siciliano

Así lo expresó el Subsecretario de Educación bonaerense al referirse al paro docente y adelantó que "como en el 2017" se descontarán los días por la medida de fuerza.

Sergio Siciliano, Subsecretario de Educación del gobierno bonaerense, habló con "Mejor de mañana" por 98Pop y se refirió al paro docente, a los negociaciones y al porcentaje de adhesión.

"Para los que somos docentes y elegimos la educación es un día triste muchos chicos se preparan en el verano y esperan con ansias el primer día y lamentablemente porque los adultos no hemos podido llegar a un acuerdo, dialogar los suficiente, se pierden esa posibilidad" manifestó y agregó que "lejos de ser un día festivo, hoy nos encuentra trabajando y redoblando el esfuerzo y el diálogo para poder llegar a un acuerdo y que pronto podamos comenzar normalmente" las clases.

Ante el anuncio del delegado de Suteba, Roberto Baradel, sobre el porcentaje del 85 % de adhesión en territorio bonaerense, Siciliano afirmó que según al información que van recibiendo "los porcentajes no indican eso" y explicó que varios funcionarios provinciales recorrieron escuelas y se encontraron con que el 100 % de los docentes habían iniciado las clases.

Según fuentes provinciales de 12 mil servicios educativos públicos que hay en el territorio, sólo no abrieron 346. Del total de docentes de escuelas publicas hubo 47% de ausentismo. En educación privada hay un presentimos de casi el 100%. Las cifras corresponden al turno mañana.

Para Siciliano "no pasa por un tema de porcentajes, acá si un chico no tuvo clases es un fracaso de todos" y sostuvo que "la calidad educativa y las condiciones laborales" de los docentes "no pueden tener una fecha límite de discusión"

Para concluir señaló que "nuestra voluntad es buscar todas las alternativas para dialogar y para llegar a un solución, esperamos que del otro lado surja la misma necesidad" y adelantó que los días de paro serán descontados "como en el 2017".