Vuelve la experiencia Pink Floyd a Olavarría

En el año del regreso de Roger Waters a la Argentina, la banda que renovó el espíritu de Pink Floyd presentará lo mejor de su repertorio el viernes 11 a las 21:30, en el Teatro Municipal.

Luego de haber recorrido los escenarios de los teatros más importantes de Capital Federal, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa, Tandil, Río Cuarto, Azul, Balcarce, Tres Arroyos, Viedma, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, entre otras ciudades, durante de estos 4 años de gira y de haber sido reconocida por la cadena Internacional de cines Showcase -quién la eligió para la difusión de la última película de Roger Waters: The Wall, en septiembre de 2015-, la agrupación que revivió la magia de la banda británica está más activa que nunca.

Prisma volverá a Olavarría el viernes 11, cuando se presente en el Teatro Municipal desde las 21.30. Las entradas están a la venta en Boletería.

La propuesta de Prisma no es para nada sencilla. Sin embargo, tras mucho esfuerzo, el resultado es increíble: más de dos horas de grandes clásicos de discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Where Here, Animals y Division Bell sumados a algunas joyas de la primera época para los más fanáticos. 10 músicos en vivo, sumados a una excelente puesta en escena, show de luces, láser, video, efectos y más sorpresas.

Agustín Noceto, baterista de la banda, comenta que "a la hora de un homenaje, y sobre todo teniendo en cuenta el grupo en cuestión, quienes asisten a este tipo de eventos buscan un plus más allá de las canciones. Es por eso que en cada presentación intentamos representar lo más cuidadosa y respetuosamente posible la esencia de la mítica banda londinense. El show entonces, además de lo auditivo, está complementado por una completísima puesta en escena con luces, videos y efectos que, sumados a la energía sobre el escenario, le hace verdadero honor a nuestro lema e invita a la gente a disfrutar plenamente de la Experiencia Pink Floyd".

Prisma se completa con Francisco Fresard en voz, Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras, Agustín Caputo en bajo, Germán Klingenfuss en teclados, Natalia Valeria, Jazmín Guerendiain y Melany Flores en coros y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.

Las entradas tienen un valor de $460 platea baja, $410 platea alta y se pueden adquirir (en efectivo) en boletería del Teatro, de martes a viernes de 9 a 12 horas y de 17 a 20 horas.