Baby Etchecopar vendrá a Olavarría con su monólogo "El comediante"

Transgresor, cínico, irreverente, morboso, cómico, dramático y sensible hasta las lágrimas. Así es Baby Etchecopar, quien se presentará en el Teatro el domingo 20.

Etchecopar, el último monologuista, tuvo la virtud de hacer un culto de las cosas que tocó, para bien o para mal. Tan incomprendido como comprendido, amado, admirado, odiado, criticado, pero nunca un mediocre. Corriendo siempre el riesgo de reinventarse, llegando a más público y pasando a ser admirado hasta por sus mismos detractores por la coherencia y la continuidad de su discurso, extremadamente fuerte en sus definiciones, es que regresa a nuestra ciudad en el marco de una gira que está realizando en el interior del país.



Lejos de encasillarse en un espectáculo de texto, una comedia o un stand up, Baby Etchecopar vuelve al teatro con una propuesta totalmente renovada y con su estilo de siempre. "Cuando se enciendan las luces del escenario, no aparece un personaje encarnado por un actor como puede suceder en una comedia. Te verás a vos mismo, invitación mediante, a realizar un viaje hacia tu interior. Simbolizándote a vos mismo, a tus hijos, a tus padres, a tu Dios, convirtiéndote en el protagonista de una obra que te hará estremecer durante una hora y media" dijeron desde la producción del espectáculo.



"Transmitimos nuestras frustraciones como posiblemente también lo hayan hecho nuestros padres con nosotros, para que luego sin culpa: votemos mal, vivamos mal, amemos mal, trabajemos mal y volvamos a trasmitir este sentimiento en nuestras creaciones, que serán las que nos juzgarán hasta el último suspiro de nuestras vidas. Al punto de buscar equivocadamente la alegría, el sol y la aventura en un programa de televisión o votando a un sinvergüenza. Que conociendo muy bien nuestras deficiencias, te hace parir como a un hambriento de salvación, la confesión de un cura", agregó el productor Fen López.



Vittorio Gassman dijo: "el teatro no hizo para contar las cosas, sino para cambiarlas". Baby afirmó: "Por eso yo hago teatro".



Con este estremecedor monólogo, este ángel de todos los tiempos, hará apretar los dientes sentado en la butaca y arrugar el programa de mano que cada uno tiene en su mano. Intentará hacer sentir entonces que el público está arrugando su pasado. Con el claro cometido de que comience a darte cuenta de que el ratito de vida que le queda, le pertenece. Así, el Ángel vuelve a sobrevolar en el teatro, y allí no busca lo mejor ni lo peor, busca permanentemente lo diferente.