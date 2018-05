Sin billetes de dos pesos, comerciantes advierten que faltan monedas

112855

03.05 | Información General

Desde el 1º de mayo los billetes de dos pesos no son válidos. Pero pueden, hasta el 31 de mayo, cambiarse en el banco.



Los billetes de dos pesos ya no son válidos en los comercios, pero las monedas escasean. Y por eso los comerciantes más chicos (kioscos, almacenes y supermercados) se quejan porque las codiciadas monedas no aparecen en ningún lado y son ellos quienes deben enfrentarse a clientes enojados.

Tal como había anunciado el Banco Central el 30 de octubre de 2017, desde el 1 de mayo ya no serán válidos los billetes de dos pesos. Por eso, no serán aceptados en los comercios aunque sí podrán cambiarse, durante mayo, por monedas u otros billetes en las sucursales bancarias del el país.

El ejemplar de la figura de Bartolomé Mitre lejos está de tener el poder de compra que tenía cuando salió en 1992 y equivalía a dos dólares. Al tipo de cambio actual, ronda los 9 centavos de dólar.

Desde la entidad que conduce Federico Sturzenegger explicaron qué deben hacer las personas que aún tengan este tipo de billetes: "Luego del 30 de abril, quienes tengan billetes de 2 pesos podrán canjearlos por monedas u otros billetes, o bien depositarlos en una cuenta, hasta el 31 de mayo en las casi 5.000 sucursales bancarias de todo el país. Quien no haya entregado los billetes el 31 de mayo deberá tirarlos a la basura".

Sin embargo, la realidad muestra otra cara. "Cuando vas al banco no te dan cambio, no te dan monedas y eso que somos clientes", dijeron en un quisco céntrico de la ciudad. "yo tengo cien pesos en billetes de dos pesos y necesitaría monedas para poder dar el vuelto a la gente, pero te dicen en el banco que los deposite, o me dan un billete de cien".

Ante esta situación, la gente suele enojarse. "Los mas jóvenes no, pero la gente grande se ofende, como si nosotros tuviéramos la culpa de que no emitan monedas". Incluso no falta el clásico "avivado" que quiere dar un billete de dos pesos porque, supuestamente, no se enteró que ya no circulaban. "Pero esos mismos cuando vos le querés dar un billete de dos pesos de vuelto enseguida te dicen que no los aceptan".

Esta es la primera vez en 25 años que se elimina un billete. Una vez que sean retirados de circulación, el organismo de Economía procederá a su destrucción. Así, en junio los bancos deberán entregar todos los billetes que recibieron -perforados- para que el Central los triture y destruya.

Desde el gobierno indicaron que esta medida forma parte de un plan para mejorar la calidad del dinero circulante. Al tratarse del billete de menor denominación, el papel de 2 pesos sufre un deterioro más veloz que el resto de los billetes. Esta dificultad se solucionará con el reemplazo por monedas, cuya vida útil es más extensa.

En esta línea, el Central inició, a comienzos del año pasado, un programa de destrucción de billetes deteriorados que permitió quitar del circuito económico más de 900 millones de billetes dañados o gastados de todas las denominaciones.