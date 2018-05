Vidal sobre los casos de abuso: "Tiene que tener una condena judicial ejemplar"

112882

03.05 | Política La gobernadora visitó Olavarría

En su visita a una empresa olavarriense, la gobernadora bonaerense se refirió a las subas de tarifas, donde planteó que la oposición hace "demagogia"; a la paritaria docente y la situación de la nocturnidad y los jóvenes.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal arribó este jueves pasadas las 16 al Aeródromo Municipal, luego de visitar Saladillo y General Alvear. Tras ser recibida por el intendente Ezequiel Galli, se trasladaron hasta el Parque Industrial V.

La gobernadora y el intendente estuvieron acompañados por el subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Alex Campbell; el senador provincial, Dalton Jáuregui, y funcionarios municipal.

Tras recorrer la empresa G&L Envases, dedicada a la fabricación de Envases Industriales Multipliegos en Papel, que abastece a industrias alimenticias, agropecuaria y la construcción, la gobernadora abordó algunos temas con los medios de comunicación, entre los que se destacaron la situación de las subas de las tarifas, los casos de abuso sexual en Olavarría y la paritaria docente.

Aumentos de tarifas

En principio Vidal expresó en cuanto a las subas en las tarifas que es "el camino necesario", y criticó duramente a la oposición. "Las alternativas y la propuestas que trae la oposición en ningún caso dice de dónde van a sacar la plata para tenerla, y eso es demagogía", dijo en relación a los proyectos en la legislatura bonaerense y de la Nación que proponen que el impacto del aumento de las tarifas sea menor para los usuarios.

En este mismo sentido planteó que "impulsar la declaración de la emergencia tarifaria no tiene ningún impacto real para la gente, declarar o no declarar la emergencia tarifaria a nivel municipal no cambia en nada en la factura que la gente va a recibir a fin de mes. Eso es usar políticamente un tema".

Abusos: "El máximo rigor en la justicia"

Por otra parte, la gobernadora planteó que "esta ciudad ha sido muy golpeada en estos últimos días por el terrible caso de violación de dos jóvenes", sobre lo expresó en principio su "solidaridad" con las víctimas y la familia. Resaltó además que el ministerio de Justicia se comunicó con la familia de las víctimas.

Expresó así que los dos hechos tienen que "tener una condena judicial ejemplar". Refirió además que "tenemos que darnos un debate profundo sobre la nocturnidad y los menores en la noche", para lo que convocó a los gobiernos municipales, a la Provincia, a empresarios, familias y escuela.

El objetivo es encontrar "cómo ponemos esos límites que los chicos necesitan para ellos ser cuidados. Esto que pasó no puede encontrar a la noche como justificación y tiene que tener el máximo rigor en la justicia".

Las cárceles bonaerenses

En materia de seguridad, sobre la situación de las cárceles bonaerenses, indicó que "estamos construyendo, desde hacia mas de 20 años que la provincia no construía cárceles". Repasó algunas de las obras que se están llevando adelante e indicó que además se están terminando de construir alcaidias paralizadas y acondicionando calabozos de las comisarías".

"Es un problema estructural que venía desde los últimos años en la provincia", indicó; y agregó que "cada vez tenemos mas detenciones porque ahora la policía actúa, la policía se siente más respaldada".

Aclaró finalmente que "tenemos que trabajar en generar más plazas"; y refirió que negocian con el Gobierno Nacional para que Nación "se haga cargo" de detenidos por narcotráfico.

Negociaciones con los docentes

El último tema que abordó la gobernadora bonaerense en Olavarría fue la situación docente, sobre lo que expresó que "dialogando es la única manera de poder llegar a un acuerdo".

Rescató además que "los docentes ya están cobrando un aumento, lo cobraron en marzo, en mayo, hasta van ganándole a la inflación en cada uno de los aumentos".

"Más allá de la utilización política nosotros los aumentos los vamos a seguir pagando como adelanto de paritaria, aunque no esté cerrada", dijo Vidal.