"Se debe trabajar en la educación y en qué nos está pasando como sociedad"

04.05 | Información General Galli sobre las agresiones sexuales a dos chicas

El intendente municipal habló sobre los casos de abusos que causaron conmoción en la ciudad. Lo hizo junto a María Eugenia Vidal en su visita a la ciudad, y este viernes en 98 POP.





El intendente Ezequiel Galli también habló sobre el tema en "Un Cacho de mañana"

En el marco de la llegada de la gobernadora, María Eugenia Vidal, el intendente municipal Ezequiel Galli habló sobre los dos casos de abuso sexual denunciados por dos adolescentes durante el último fin de semana. También habló este viernes en 98 POP. Escuchá el audio.



"Lo hablamos en privado y ella estaba al tanto de que el Ministerio de Justicia se había comunicado con las madres de las víctimas. Le conté algunas cuestiones más en detalle para que esté al tanto también", dijo Galli.

Sobre el caso, expresó que "la preocupación que uno siente cuando pasan estas cosas, en un distrito que aunque haya sido en un lugar privado, en un boliche habilitado, y todas las cuestiones que ya sabemos, uno como intendente siempre siente absolutamente dolido y con una sensación de tristeza de que pasen estas cosas. Como pasó días atrás con el triple crimen y el incendio en el barrio Independencia. Realmente es algo que le duele como intendente porque lo siente como propio".

"Lo importante es que el equipo está trabajando y abordamos cada una de las cuestiones de la mejor manera posible" agregó y señaló, también en el debate sobre jóvenes y nocturnidad, que en correlato con lo dicho por Vidal "se debe trabajar primero en la educación, segundo en qué nos está pasando como sociedad, y creo que también se debe 'celebrar' por decirlo de algún modo el hecho de que se hayan animado a denunciar. Siempre se hace un trabajo profundo desde la Mesa Local, que hay un diálogo permanente de las instituciones y eso es importante".

En este sentido, reflexionó: "Esto ya pasaba anteriormente, no es que pasa ahora. Pasó toda la vida y antes no se visibilizaba por miedo a las víctimas y hoy se sienten acompañadas, apoyadas. Está la Comisaría de la Mujer que hace un gran trabajo, está la Mesa Local que permanentemente está trabajando en estas cuestiones y eso es lo positivo que tenemos que sacar. Después trabajar en lo negativo que es mucho" y mencionó que en la Provincia, pero particularmente en la ciudad "la nocturnidad es un problema. Tenemos chicos que pueden votar a los 16 pero no pueden tomar alcohol por lo que no pueden entrar a un boliche. Tenemos una matiné y no van porque no pueden consumir alcohol, entonces no es negocio para nadie. Hay un montón de cuestiones que se deben una discusión profunda y creo que todos los sectores tenemos que involucrarnos para buscarle la vuelta" finalizó.