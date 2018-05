Estacionamiento: Galli descartó que el servicio pase a manos municipales

112992

El Intendente confirmó la privatización del sistema de estacionamiento medido, pero con la prioridad en mantener los puestos de trabajo. Además, aseguró que su objetivo es que los municipales "no pierdan poder adquisitivo".



Negó que el estacionamiento medido vaya a ser municipalizado. Anticipó que no habrá cláusula gatillo para las paritarias, aunque aseguró que su intención es que los trabajadores "no pierdan poder adquisitivo". Confirmó la renuncia de Ana "Cheché" Irigoin al cargo de subsecretaria de Cultura y Educación y su posible reemplazo por Agustina Marino. Rechazó una posible suba de la alícuota del Impuesto a la Piedra y abordó el conflicto por el Matadero.

En diálogo con EL POPULAR, el intendente Ezequiel Galli abordó distintas cuestiones primordiales de la agenda política y dejó definiciones de peso en diferentes áreas.

En el marco de las reuniones que se vienen llevando a cabo entre Municipio y gremio por el tema paritarias, Galli reafirmó que "no habrá cláusula gatillo, no la hubo el año pasado y tampoco habrá en este. Lo importante es que los empleados no pierdan poder adquisitivo".

Anticipó que "se está trabajando en una propuesta y nos vamos a poner de acuerdo como lo hicimos siempre", podría haber "una cláusula de revisión cerca de fin de año si fuera necesario".

Además, rechazó la posibilidad de aumentar la alícuota del Impuesto a la Piedra, y confirmó que hay un proyecto "para privatizar el sistema de estacionamiento medido", propuesta que se va a enviar al Concejo Deliberante. En este tema "se va a priorizar la preservación de todos los puestos de trabajo".

Lo mismo para otro tema en conflicto que es el del Matadero Municipal, empresa en la que el concesionario ya rescindió el contrato de concesión dejando al personal en la más completa incertidumbre laboral.

