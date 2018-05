Según la empresa que comercializa garrafas, no "alcanzaron su pico de venta"

113054

Información General El clima fue más benévolo este año

"La demanda de garrafas viene siendo tranquila", aseguraron desde Extra Gas. El clima jugó este año una buena pasada y no se hizo necesario aun encender calefacción.

"Viene bien, tranquilo. Porque no ha hecho mucho frío, estos últimos días nomás hubo un poquito más de movimiento" ya que "todo abril hizo mucho calor y estuvo pesado, por eso no se vendió", firmaron desde la empresa que vende garrafas a los usuarios en forma directa.



El costo de la garrafa, retirada en el depósito, es de 180 pesos y desde el lugar consideraron que "es un buen precio porque el gobierno lo puso a 216 pesos".



El Gobierno nacional autorizó hace unas semanas a las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas a aplicar un incremento del 16,7% para el tubo de 10 kilos, que llegaría a las familias a un precio final de 216 pesos, tras acumular en el año un alza del 61,3%.



El aumento fue autorizado a través de la Disposición 5/2018 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Marcos Pourteau, el subsecretario de Exploración y Producción de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos.



El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, explicó en conferencia de prensa que 8,1 millones de hogares en la Argentina tienen inyección de gas por red y 5,3 millones aún son abastecidos con garrafas de GLP.



Por eso, "según el uso que le de cada uno, una garrafa puede durar un mes o quince días". El comportamiento de la gente no es de queja hacia el precio "porque está acostumbrada a pagarla a 260 pesos en los comercios revendedores. En esos lugares puede ir de 230 a 260 pesos entonces no es para nada caro y resulta muy conveniente abonar 180 pesos en nuestro depósito".

diario El Popular