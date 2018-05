"Hubo piedras en el camino, pero no es momento para lamentos"

113055

06.05 | Política Irigoin tras su salida de Cultura

Ana "Cheché" Irigoin habló luego de su renuncia a la Subsecretaría de Cultura y Educación. Respaldó al equipo que tuvo a su cargo, pero le apuntó a "un jefe con el que no quisiera encontrarse", aunque no dio el nombre.

Darío Fariña

[email protected]



Se la notaba tranquila a Ana Irigoin. "Cheché" para todos. La voz pausada, pero firme, segura de lo que decía y de lo que había hecho en poco más de dos años de gestión a cargo de la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, a la que renunció recientemente -luego de haber regresado de las vacaciones-, luego de una charla con el intendente Ezequiel Galli y después de haber evaluado muchas cosas, por lo que le dio prioridad a su salud y prefirió dar un paso al costado e irse. Desde Mar del Plata, adonde viajó ayer para encontrar un poco de sol que contrastó con la lluvia de su Laprida natal, "Cheché" Irigoin habló largo y tendido para hacer un balance de su gestión y para contar por qué se fue.



-¿Qué pasó?, ¿por qué presentaste la renuncia?



-Presenté la renuncia después del martes, después que volví de las vacaciones. Hablé con Ezequiel y me fui. Creo que fue una etapa que se terminó. Fui por un tiempo, estuve un año, luego dos, y ahora decidí irme porque hay etapas que se terminan. Esta fue una etapa en la que se me dio la oportunidad para trabajar en equipo, que se trabajó en muchos lugares, en sociedades de fomento, en los barrios, en la parte educación y en cultura. Quedó una Subsecretaría muy bien vista de acuerdo con las encuestas y se cumplieron los objetivos realmente, aunque siempre se pudo hacer algo más. Pero se hicieron cosas como regularizar el tema de los artistas, poner en cada uno de los lugares actividades culturales para toda la familia, se puso en consideración a todos para que no haya diferencias con nadie debajo del escenario.

