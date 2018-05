Una casa en el fin del mundo

113059

Luego de una muerte, dos familias se trasladan hacia un complejo de veraneo. Allí hay tres casas y una de ellas esconde un secreto escalofriante. "Los elementales", de Michael McDowell.

Rodrigo Fernandez

El terror literario ya tiene sus grandes exponentes en Lovecraft y Poe. Sin embargo, Michael McDowell logra ubicarse en el panteón de los mejores autores del género con sus historias de tinte psicológico, que van envolviendo al lector en una trama siniestra de lo que no podrá salir fácilmente.



Luego del fallecimiento de Marian Savage, y tras una peculiar forma de despedida del cuerpo, las dos familias conformadas por los Savage y los McCray deciden partir hacia las casas de veraneo que poseen en una pequeña localidad balnearia. En el lugar, alejado de cualquier curioso, hay tres casas victorianas que cuando la marea se eleva quedan separadas de la fina arena.



El matrimonio de Dauphin y Leigh Savage, junto a la mucama, ocupan una de las viviendas mientras que Bárbara McCray, Luker y su hija India ocupan una de las otras dos. La tercera casa permanece vacía. Nadie la ocupa desde hace muchísimos años. Algo esconde en sus entrañas, pero nadie se anima a decirlo. Quizás porque cada uno tiene sus propios problemas.



Bárbara y sus problemas con el alcohol, Dauphin y el proceso posterior a la muerte de su madre con abogados y contadores. Mientras tanto Luker intenta lidiar con una hija adolescente. Todos bajo la atenta mirada de Odessa que mientras cocina o limpia sigue los pasos de India, quien poco a poco se siente atraída hacia la tercera casa. Y que parece mirarla desde sus ventanas inquisitivamente.



La curiosidad de India vencerá la reticencia de ambas familias y buscará desentrañar aquello a lo que todos han temido durante tantos años. Sin embargo, todo lo que puede salir a la luz viene de la oscuridad.



Con "Los elementales" Michael McDowell apela a un terror psicológico, un miedo primal que todos tenemos, partiendo de un relato que no muestra más de lo que debe. Así mantiene una tensión que hace que el lector esté pendiente de todos los detalles.



Por eso conviene repetir aquello de que McDowell es el heredero de los mejores autores del género, un maestro de las tramas que no deja de sorprender con una estructura narrativa que pone el acento en los sentidos de los personajes.