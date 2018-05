Exhalar después de contener

113060

CINE

"Yo soy Simón" es una historia que entretiene y engancha por su calidez y sus mensajes en general positivos y optimistas.



Sebastián Lindner

Especial para EL POPULAR



(La crítica no contiene spoilers)



Simon Pier (Nick Robinson) es un adolescente de 17 años con una vida aparentemente perfecta. La familia de Simon parece sacada de una publicidad de mayonesa. Todos en la casa son lindos, los padres se aman mucho, su hermana es preciosa y la ama con locura, tienen mascota (adoptada, no comprada), no parece haber problemas de dinero a pesar de que los padres parece que nunca trabajan, viven en una hermosa y gran casa con todas las comodidades del mundo moderno, él tiene un grupo de amigos muy fieles y -como si fuera poco- le acaban de regalar un auto para ir a la escuela.



Pero lo que preocupa a Simon es qué manera usar para "salir del closet". A pesar de sospechar que su familia y su círculo de amigos cercanos lo aceptarán sin problemas, sabe que no pasará lo mismo en su escuela y el resto de su entorno social.



Su salida del placard se apresurará cuando conozca a un usuario de un blog escolar no oficial donde se revelan secretos de alumnos y profesores con el nombre de usuario "Blue" que comparte su misma problemática. Comenzará a intercambiar correos electrónicos y de a poco los sentimientos empezarán a aflorar hasta que accidentalmente deje abierta la sesión de correo en una computadora de la escuela y su secreto ya deje de serlo.



La película está basada en el bestseller de la autora norteamericana Becky Albertalli llamado "Simon vs. the Homo Sapiens" publicado en 2015. Es dirigida por Greg Berlanti, con experiencia en la TV y las series de televisión de superhéroes de DC como "Arrow", "Supergirl" y "The Flash", escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger ("This is us").



"Yo soy Simon" es una comedia que por momentos se convierte en drama, pensada para un público no muy exigente pero que también puede funcionar en los más críticos si dejamos de lado algunos lugares comunes y situaciones un poco tiradas de los pelos y nos concentramos más en el mensaje de fondo y la actuación de su protagonista, Nick Robinson, a quien ya vimos en "La quinta ola" y la "Jurassic World" de 2015, que realmente hace un trabajo impecable.



El resto del elenco también hace un trabajo muy correcto, destacándose la amiga de la infancia interpretada por Katherine Langford ("13 reasons why") y el insoportable adolescente parlanchín que le toca interpretar a Logan Miller ("El buen vecino"). Se suman, además, las caras más reconocibles por el público adulto de Jennifer Garner y Josh Duhamel como los padres de Simon.



Todo hace indicar que la película apunta al público adolescente. Las problemáticas de acoso escolar y ciberbullying son las que funcionan como gancho para los más chicos y en este sentido la película funciona como un interesante mensaje de aceptación y empatía. Cuando el protagonista se pregunta acertadamente por qué sólo los homosexuales tienen que hacer pública su sexualidad, la película tiene un interesante momento humorístico pero profundo al mismo tiempo.



Aunque, claro, es un producto muy lavado, típico de Hollywood, que a pesar de las buenas intenciones no representa seguramente las vivencias de la mayoría de las personas LGBT a la hora de enfrentar una sociedad que en su mayoría no los acepta como son.



Calificación: Peliculómetro al 71%.