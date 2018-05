113106

Información General

Rige el límite a tenencias en dólares de los bancos y estiman ventas por US$ 1.500 millones

Los bancos no podrán desde hoy disponer de más de un 10% de sus tenencias en dólares, de acuerdo con lo dispuesto el viernes pasado por el Banco Central, no obstante lo cual un análisis del banco de inversión brasileño BTG Pactual, puntualizó que el mayor aporte provendrá de las entidades públicas, y que rondará los US$ 1.500 millones.