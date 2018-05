113162

Política Juan Sanchez reemplaza a Liliana Rizzonelli

El dirigente local es el reemplazante de la saliente concejal. Un día después de conocerse su posible asunción, habló con Cacho Fernández.



En el inicio de la semana se conoció una sorpresiva noticia: la concejal Liliana Rizzonelli presentó su renuncia por cuestiones personales. Según se informó desde el bloque Cuidemos Olavarría, "la decisión se sustenta en ser condición necesaria para acceder a la jubilación automática docente", según citaron la nota donde presentó la renuncia.



A su vez, se informó que la nota fue dirigida al actual presidente del cuerpo deliberativo, Bruno Cenizo, y que no es definitiva: deberá ser tratada por los concejales en la próxima sesión ordinaria, en este caso, del próximo jueves.



Un tema que se debe tener en cuenta es que una vez aceptada la renuncia de la edil (algo que parece previsible entendiendo las razones y la situación de Rizzonelli) debe asumir su reemplazo: si se tiene en cuenta la lista con la que asumió, quien le seguía en el cuarto lugar era Juan Sánchez, quien era el primero de la lista "integrada" de Eseverri y Santellán post internas de agosto de 2015.

Cabe señalar que en estos casos no rige la paridad de género, dado que la legislación no existía por ese entonces. Por consiguiente Juan Sánchez, hombre del santellanismo por ese entonces, será titular hasta la finalización del mandato, en diciembre de 2019.



Juan Sánchez habló esta mañana con Cacho Fernández y aseguró "si hay algo que tengo claro es cuál va a ser mi rol dentro del Concejo" porque agregó que a través del tiempo "ha sostenido una ideología y una forma de actuar que quiero plasmar en la actuación pública y que va a rondar en todo lo que tiene que ver con la defensa de derechos de los trabajadores. Me gusta, me apasiona y lo hago naturalmente". Detalla que "lo llevo como marca de nacimiento y es lo que voy a hacer en el Concejo".

Sobre la decisión de Rizzonelli aclaró que "me tomó muy por sorpresa" y confirmó que no aún no tiene decidido si su papel dentro del HCD será plasmado a través de un bloque unipersonal por lo que "hasta que no me junte con los compañeros y que efectivamente sea concejal, no hemos definido nuestra posición".

Sánchez explicó que integró una lista para competir en "la interna con José (Eseverri) en la cual lamentablemente perdimos y es una decisión que la tengo que charlar con compañeros y gremios amigos y entre todos tomaremos una decisión. Soy una persona muy abierta a las opiniones de los demás".