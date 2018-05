Ola Bus no pagó la totalidad de los sueldos de abril y los choferes pararon

113163

Información General Las unidades volvieron a funcionar a las 9

Así lo confirmó el titular de la empresa interurbana. Recordó que ya había advertido sobre esta situación y apuntó al intendente por el no tratamiento de suba de tarifas.



Ramiro Digiano en Mejor de mañana

El titular de la empresa Ola Bus, Ramiro Digiano, habló este martes con "Mejor de mañana", después del paro del servicio por unas horas realizado por choferes agremiados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida afectó principalmente a los usuarios que desconocían de plano esta medida.



La medida de protesta estuvo motivada porque "la empresa no pudo pagar en su totalidad los sueldos del mes de abril que no está cubierto por subsidios", dijo el propietario quien aclaró que para compensar estos nuevos valores eran necesarias "tarifas nuevas" y que como el tema no fue tratado, "tenemos este problema".

"Lo que ha pasado es que el estado nacional decidió no poner más plata para que las empresas paguen los nuevos sueldos. Se cerró la paritaria en febrero con 21, 20 % en total, que hay que cubrir con tarifas sin subsidios a lo que se le sumó la suba del gasoil desde enero y el resto de los costos que se mueven al ritmo de la inflación y llegamos a este punto".

Agregó que "no ha habido ninguna respuesta desde el 2 de febrero cuando advertimos que iba a pasar esto". Explicó que "estamos en una Federación, el presidente le envió una nota al intendente" además de reuniones con "otros funcionarios". Expresó que cuando estuvo el ministro de Transporte Guillermo Dietrich en Olavarría "personalmente habló con Galli". Todos anticiparon que esto podía ocurrir.



Consultado sobre si la responsabilidad de haber llegado a este punto de crisis y conflicto es del Ejecutivo municipal fue contundente: "El intendente está facultado a aumentar las tarifas por decreto".

Reiteró que "había que revisar esto y no se ha hecho nada hasta lo que yo se. La empresa para ganar tiempo aportó toda la documentación que siempre se le pide cuando hay discusión tarifaria pero no ha habido un ida y vuelta".

Sobre la necesidad que plantea Ola Bus del aumento de boleto dijo que "con el estudio de costos que usa la Municipalidad, con su fórmula" se estima "45% y de haberlo atentido a tiempo se hubiera hecho de manera escalonada, como en otras partes del país". Ratificó que "no hay voluntad de estudiar el tema" en la ciudad.

Ola Bus tiene unas 23 unidades que recorren las localidades serranas con 43 choferes empleados. Para Digiano esto no tiene pronta solución dado que lo adeudado "no es una cifra menor" y aunque se solucione estas semanas "el mes que viene va a ser más grave aún" dado que el déficit mensual de la empresa llega al "medio millón de pesos".

Después que desde El Popular Medios intentó en vano obtener una comunicación oficial por parte del Municipio para conocer si habría medidas sancionatorias, el comunicado oficial llegó vía web institucional de la comuna después del mediodía. Allí daba cuenta de la sanción a la empresa por el paro de choferes hasta las 9 de la mañana.