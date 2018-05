Macri anunció negociaciones con el Fondo Monetario Internacional

113174

Política

El Presidente emitió un mensaje grabado que fue distribuido este mediodía por redes sociales y canales de televisión. "Es una herramienta más para defendernos de la volatilidad de los mercados", dijeron desde Casa Rosada.



En medio de la tensión por una nueva suba del dólar, el Presidente de la Nación Mauricio Macri anunció este mediodía, el inicio de negociaciones para acceder a un crédito del Fondo Monetario Internacional.

"Es una herramienta más para defendernos de la volatilidad de los mercados", había dicho una fuente oficial desde Casa Rosada, horas antes a Clarín.

El mandatario decidió dirigirse a la población a través de un mensaje grabado de tan sólo 2 minutos 40 segundos, que fue transmitido, desde las 13, por las redes sociales, distribuido a los canales de TV y radios FM y AM. Estuvo dedicado"a todos los argentinos y, en especial, a la dirigencia".

Mauricio Macri tomó la decisión luego de la reunión de coordinación que mantuvo con el jefe de Gabinete Marcos Peña, sus vices Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; y el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Luego de esa cita, el jefe de Estado se reunió con el equipo económico.

El anuncio



"Nuestra política depende mucho del financiamiento externo", justificó el jefe de Estado para luego informar que ya se iniciaron negociaciones con la titular del organismo, Christine Lagarde, para cerrar el préstamo.



"Durante los 2 primeros años contamos con un contexto internacional favorable, pero eso está cambiando: suba de tasa de interés, devaluación de monedas emergentes. Somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. Frente a esta nueva situación he decidido iniciar conversaciones con el FMI, para que nos otorgue una línea de financiamiento", dijo el Presidente. Y agregó: "Esta decisión la tomé pensando en lo mejor para todos los argentinos. No mintiéndoles como siempre han hecho".



Con esta decisión, la Argentina vuelve a financiarse con recursos del FMI, 12 años después de que Néstor Kirchner cancelara la deuda con ese organismo con reservas del Banco Central. Fueron cerca de u$s 9.500 millones los que pagó en efectivo.

Ahora, el Gobierno regresa a ese organismo como parte de una batería de medidas para frenar la incertidumbre económica, en medio de la escalada del dólar y la persistente inflación. Esas acciones incluyen la suba de tasas de política monetaria por parte del BCRA, la baja del tope de dólares que pueden tener los bancos en sus bóvedas -de 30% a 10%-, y un ajuste de la meta de déficit fiscal de 3,2% a 2,7%. La consecuencia de esa última medida es que se recortará unos u$s 30.000 millones el presupuesto para la obra pública.

(Clarín y Ambito Financiero)