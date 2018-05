Dujovne afirmó que es "la tasa más barata" a la que se puede financiar la Argentina

113175

Política Tras el anuncio de Macri

El ministro de Hacienda brindó una conferencia de prensa luego del anuncio de Mauricio Macri. El primer mandatario confirmó la vuelta al financiamiento externo.



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, brindará los detalles de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara el regreso de la Argentina al financiamiento a través de ese organismo.



Si bien evitó dar a conocer el monto que el FMI le prestará a la Argentina, afirmó que será a "la tasa más barata" a la que se puede financiar el país.



En conferencia de prensa desde el microcine de Hacienda, Dujovne dijo que "el diálogo ha sido permanente" con el FMI y reveló que esta mañana habló con su titular, Christine Lagarde, previo a que también se comunicara el presidente Mauricio Macri.



El titular de Hacienda sostuvo que "hoy hay un cambio de contexto internacional, hay una reversión de los flujos financieros". "Las monedas se están depreciando frente al dólar. Hay un proceso de apreciación del dólar", agregó.



Asimismo, Dujovne destacó que "estamos expuestos a la volatilidad del mundo" y que por eso "hemos decidido buscar financiamiento preventivo".



En el mismo sentido, el funcionario aseguró que "el FMI ha manifestado su apoyo al programa argentino".



El ministro aprovechó para volver a cuestionar a la oposición por impulsar en el Congreso un proyecto para retrotraer tarifas, al que calificó de "demagógico".



"Esperamos que la oposición actúe con responsabilidad, que abandone las actitudes demagógicas, porque estamos frente a un programa que va reduciendo el déficit gradualmente y de eso no nos podemos apartar", enfatizó el funcionario.



Dujovne consideró que ese proyecto -que mañana podría ser tratado en Diputados- "no debe ser sancionado, si no, el presidente debería ejercer un veto, porque no es financiable".

(Ambito Financiero)