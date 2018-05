El edificio del Hogar de Talleres Protegidos, a la espera de la habilitación provincial

113189

Información General

"Es una lástima que esto demore tanto tiempo", dijo la referente de la institución, Rosita Muia. Lo que falta es que "vengan desde el Ministerio de Salud de La Plata a verificar el lugar", sostuvo.



"Seguimos esperando poder habilitar el lugar, lamentablemente. Es una lástima que esto demore tanto tiempo", dijo Rosita Muia en referencia a la puesta en marcha del Hogar de Talleres Protegidos, un edificio que se inauguró en octubre del año pasado pero que permanece cerrado y desde hace meses a la espera de la habilitación provincial.



La obra que demandó más de 10 millones de pesos es sumamente importante. Allí se albergarán 16 personas con discapacidad que no tengan adonde ir o familiar que los cuide.



Lo que falta "es que vengan desde el Ministerio de Salud de la Provincia para verificar las instalaciones y poder habilitarlo, pero no vienen", apuntó Rosita Muia con cierta desesperanza, sobre todo luego de los hechos de vandalismo registrados hace unos días que causaron daños en vidrios y aberturas.



Fuentes oficiales habían confiado a EL POPULAR semanas atrás que el primer paso era la presentación de una carpeta con documentación requerida en la sede del Ministerio de Salud en La Plata. Sin embargo, "a mi nunca me dijeron eso, me dijeron que una vez que vengan a inspeccionar el lugar yo tenía que entregar esa documentación, que de hecho ya la tengo disponible", contó Rosita Muia.

