Galli enviará la ordenanza al HCD por la quita de impuestos en el gas

113209

08.05 | Política

Así lo confirmó el propio intendente municipal en una entrevista en Canal Local. Galli anunció que reducirá un tributo incluído en la factura de gas. Además descartó que eso afecte a las arcas municipales.

En sintonía con las medida tomada por el gobierno bonaerense, donde la gobernadora María Eugenia Vidal quitó impuestos provinciales de las boletas de los servicios de gas, agua y electricidad; el intendente Ezequiel Galli anunció este martes la quita de un impuesto municipal en el gas.

En un mensaje en vivo a través de Facebook, detalló que se trata de un impuesto del año 1986 y es un 8 por ciento que se destina a obras en el tendido de gas. Indicó además que presentará un proyecto de ordenanza al HCD para la derogación de este punto.

En diálogo con Canal Local, el intendente municipal explicó que esta decisión no afectará los ingresos del Municipio porque el impuesto "es un destino para obras, e incluso me he comunicado previamente con la empresa para comunicarles la decisión y la empresa va a trabajar con nosotros para consensuar donde hacer las obras".

Galli detalló que "es un fondo que el Municipio venía utilizando para obras, es la empresa quien debe brindar el servicio para extender la red para después tener clientes. Con la tarifa que el gobierno nacional ha acomodado y ha sincerado tienen hoy los fondos suficientes para poder hacer las obras e invertir en obras, por lo cual el municipio no se va a ver afectado en absoluto".

El proyecto será enviado al Legislativo, donde "veremos cuando se trata, esperemos lo antes posible", expresó Galli.