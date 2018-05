El mercado inmobiliario no permanece indiferente a la escalada del dólar

113217

Información General Informe en El Popular

Referentes locales demandan prudencia y consideran razonable el plazo de un mes para realizar un análisis certero. A raíz del tarifazo y la devaluación, las ventas perdieron el ritmo de 2017.

Alcanzada por el impulso alcista del dólar, la actividad inmobiliaria comienza a ingresar en un terreno de incertidumbre y la situación podría comenzar a clarificarse en el plazo de un mes, según establecieron referentes locales.



Por lo pronto, confirman que tanto la devaluación como la inflación generan una traba desde comienzos de año y mantienen expectativas de una mejora en los índices económicos para evaluar el impacto. Lejos de permanecer indemnes, las ventas se ven afectadas por la especulación en el mercado de capitales y se ven reflejadas en el valor de los inmuebles, ya que los propietarios elevan sus expectativas a la par de la moneda estadounidense.

En nuestra ciudad, Marcelo Corletto reconoció que la depreciación del peso influye en las ventas. "Se ve afectado porque tenemos un mercado que se regula por el dólar y todo lo que hace un vaivén al dólar, a cualquier actividad en general, sin dudas que se modifica y genera una crisis porque el propietario que tiene la casa en dólares tal vez entienda que ahora va a cobrar 200.000 o 300.000 pesos más y no la va a bajar".

Del mismo modo, "el que la tenía en pesos va a decir 'si vendo ésta, no me voy a poder comprar la que quiero' y va a aumentar el precio de la casa". Asimismo, "eso hace que al no tener una situación bastante clara del mercado, la gente que tiene un dólar guardado tampoco lo saca por temor a qué va a pasar".

Por su parte, Juan Carlos Notararigo optó por guardar mesura y señaló que para una evaluación acertada falta un tiempo prudente. "Simplemente por ahora no podemos decir nada, esto es todo muy reciente, es decir que lo que pueda llegar a afectar lo vamos a ver recién dentro de 20 a 30 días, pero en este momento (no afecta) nada en absoluto. En cuanto al dólar, hay que esperar a ver qué pasa, qué es lo que sucede", reiteró.

Al analizar el ritmo de la actividad, señaló que no existen mayores contratiempos. "Sin los momentos de euforia pero la actividad se está desarrollando, no es que esto se haya frenado o que haya un quedo". En ese punto, realizó una análisis de la actualidad y propuso quitarle dramatismo. "Aparentemente estamos viviendo un momento donde todo el mundo se queja, todos lloran, pero me parece que hay que mirarlo con un poco más de optimismo y no tirar todas pálidas".