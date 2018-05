René Huallpa: "Nunca me había pasado algo así"

113232

Información General

El conocido canillita René Huallpa recibió de regalo una nueva moto tras el robo sufrido el martes.



René Huallpa en 98 POP



Francisco Antonelli en 98Pop

El caso se conoció en la noche del martes por las redes sociales. Mientras el canillita René Huallpa entregaba una revista en una vivienda del barrio San Vicente, desconocidos se llevaron su moto que se encontraba en la puerta.

"Cuando salí me encontré con la sorpresa de que no tenía más la moto" contó Huallpa en diálogo con "Mejor de mañana" por 98Pop y señaló que "no caía del asombro porque nunca me había pasado algo así".



René es reconocido por ser visto en toda la ciudad llevando gran cantidad de revistas y diarios en la motocicleta con la que hace los repartos diarios, y que el martes fue robada en San Vicente.

Pero el mismo parte por la noche, Francisco Antonelli lo llamó y lo ofreció una moto. En un primer momento René pensó que se la prestaban pero poco después entendió que era un regalo. "No pensé nunca de que me iban a regalar una moto" señaló René y contó que desde anoche lo estaban llamando para saber qué le había pasado.

"Es mi canillita, mi diariero, mi amigo y una excelente persona" dijo Francisco Antonelli y contó que luego de pensarlo lo consultó con su familia que enseguida le dieron su aprobación. Antonelli tiene un comercio y la moto la había adquirido para sortearla entre sus clientes.

"El que le robó la moto a René sabe que hizo un mal y va a apoyar la cabeza en la almohada y no va a poder dormir" dijo el hombre que con su regalo le permitió a René poder continuar trabajando.