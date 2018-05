El Banco Central vuelve a intervenir pero el dólar sube y perfora los $ 23

113236

Política

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires abrió la jornada con una suba de 3,56% en el Merval. En el mercado cambiario, el dólar estadounidense aumenta 20 centavos.

El Banco Central vuelve a intervenir con la venta de futuros, pero el dólar sube este miércoles 15 centavos a $ 23,09 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El analista Gustavo Quintana afirmó que la autoridad monetaria "vuelve a intervenir en los mercado de futuros y el spot cae por debajo de los $ 22,60 luego de haber tocado máximos en $ 22,70".

Sucede luego de que ayer el presidente Mauricio Macri anunciara el inminente regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la primera intervención del Banco Central en el mercado de futuros desde que Cambiemos llegó al poder.



En la plaza paralela local, por su parte, el blue opera este miércoles estable a $ 23, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, trepó ayer 40 centavos a $ 22,38.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó 44 centavos a $ 22,40 en una jornada con alta volatilidad y fluctuación.



Hasta media mañana del martes, la tensión y la solidez de la demanda impulsaron subas fuertes del tipo de cambio que superó cómodamente la barrera de los $ 23 hasta tocar máximos en los $ 23,15, un nuevo hito histórico desde la salida de la convertibilidad.



La oferta de dólares y el desarme de posiciones dominaron el desarrollo de la sesión generando una abrupta caída de la cotización que tocó mínimos en los $ 22,25 en los momentos de mayor presión vendedora, cuando se esperaba el anuncio presidencial.



Luego, una nueva ola compradora desatada en el último tramo en un mercado descontento por la falta de detalles sobre el acuerdo con el organismo multilateral durante la conferencia de prensa del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, volvió a impulsar subas que otra vez llevaron al dólar a los $ 23. La posterior aparición del Banco Central con ventas en los mercados de futuros corrigieron esa suba y acomodaron los precios en el nivel de cierre. En este contexto, el volumen operado en el Siopel avanzó un 23% u$s 707 millones.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó al alza a un promedio del 38% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 169 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el segmento secundario se operaban al plazo de 8 días a 41% TNA, la de 44 días al 42% y la de 134 días al 40% TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 834 millones, más del 60 % se operó en mayo a $ 22,94 con una tasa de 38,3% TNA. Y el más largo fue julio, que cerró a $ 24,21 con una tasa de 35,11%. De mayo a julio, concentraron el 95 % del volumen.



Los plazos subieron un promedio de 50 centavos, acompañando el alza del spot de 44 centavos, luego de las intervenciones del BCRA tanto en el Rofex como en el MAE, lo que dio mayor calma al mercado.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el martes otros u$s 395 millones hasta los u$s 55.198 millones, producto de la compensación cuatrimestral de Aladi por u$s 93 millones. (Ambito Financiero)