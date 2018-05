Penas dispares para las acusadas por un violento asalto contra una adolescente

113253

Policiales

El caso se registró a inicios del año pasado y quedó documentado en un video que se viralizó en las redes sociales.



El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 aplicó diversas penas contra un grupo de jóvenes, quienes se encuentran imputadas por un violento episodio que se registró a inicios del año pasado en el barrio Nicolás Avellaneda. El hecho tuvo como víctima a una adolescente, quien no sólo resultó ferozmente agredida, al punto que le fue cortado el pelo con un arma blanca, sino que además también sufrió el robo de distintas pertenencias. Sin embargo, pese a lo sostenido por la parte acusatoria, la jueza interviniente en la causa puntual contra la joven que fue ubicada como la mentora del ataque dispuso una pena mucho más gravosa que las que recibieron las acusadas restantes, en cuyo proceso intervino otro magistrado de ese mismo tribunal azuleño.



El hecho en cuestión se registró el pasado 15 de febrero del año pasado, cuando una adolescente -de 17 años por aquel entonces- fue atacada por un grupo de jovenes que comenzaron a agredirla a patadas y golpes de puño. Inclusive una de ellas esgrimió un arma blanca con la que le cortó varios mechones de pelo, todo mientras los golpes no cesaban. Ello inclusive no bastó. También le robaron el teléfono celular, las zapatillas y alrededor de 600 pesos. Todo quedó registrado en una filmación que luego fue subida a las redes sociales, donde se replicó de forma masiva, llegando inclusive a medios periodísticos de otros puntos del país.



Lo que era una muestra audiovisual de violencia e irracionalidad se convirtió también en uno de los principales elementos de prueba contra cada una de las implicadas, que pudieron ser identificadas gracias a ese video. Es más, en esos segundos por los que se prolongó también se pudo apreciar cuál fue la participación y rol de cada una.

