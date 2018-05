Peña expresó que la ayuda del FMI es para "una línea de créditos que nos haga menos vulnerables"

113266

09.05 | Política

El jefe de Gabinete, brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada mientras funcionarios argentinos comienzan con las negociaciones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional.



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y su equipo económico se encuentran realizando reuniones con el Fondo Monetario Internacional para solicitar una línea de crédito que ayude al Gobierno Nacional con la situación económica actual.



Mientras tanto, Marcos Peña, Jefe de Gabinete, llevó a cabo una rueda de prensa en la Casa Rosada, quien se refirió a las supuesta condiciones que el FMI pondría a la Argentina.

Peña explicó que la ayuda del FMI es para "una línea de créditos que nos haga menos vulnerables, para no depender de una sola fuente de financiamiento", y agregó que "va a ser enmarcado en una convocatoria para construir consensos entre todos los sectores políticos, empresariales, sindicales, sociales y ciudadanos".

El jefe de Gabinete, exhortó este miércoles a "no pensar que Argentina tiene un crédito ilimitado", y a "madurar como sociedad" para "no dar señales contradictorias" y asumir que no es posible "gastar más de lo que tenemos".

Además afirmó que "están arbitrados todos los mecanismos para cuidar el poder adquisitivo de los argentinos" al remarcar que la mayoría de los acuerdos paritarios que se han firmado a nivel privado o público "han sido libres y que todos tienen clausulas de revisión".

"Tenemos una vulnerabilidad externa, siempre lo hemos dicho" y agregó que "hay diversos hechos que se han ido acumulando para que hoy tengamos una mayor exigencia por parte de los que nos prestan la plata para este camino de gradualismo", en una conferencia de prensa en la Casa Rosada."Estamos cuidando el poder adquisitivo de los argentinos", cerró Peña.