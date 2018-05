Buzos repararon el acuario de Temaikén con tiburones adentro

113272

Los especialistas se sumergieron en el acuario de agua salada, de más de un millón de litros, que alberga 100 peces de 8 especies autóctonas



Llegaron desde California con 4 toneladas de equipamiento y una misión: sellar y fijar las paredes internas del acuario de Temaikèn, en Escobar, sin vaciar ni una gota de agua. El desafío demandó 5 semanas de trabajo para el grupo de buzos.



Los especialistas se sumergieron en el acuario de agua salada, de más de un millón de litros, que alberga 100 peces de 8 especies autóctonas: 4 tiburones gatopardos, rayas, corvinas, besugos, meros y chuchos que conviven en un entorno que recrea el Mar Argentino.

Los buzos entrenados de la empresa Aquatic Solutions acondicionaron el área con escafandras, tanques de oxígeno de repuesto, micrófonos y un sistema de monitoreo permanente.

"Esta es la primera vez desde la inauguración del acuario, hace 16 años, que se realiza una reparación de este tamaño. Se restauraron las zonas cercanas a las ventanas de exhibición con selladores y concreto alrededor de los acrílicos", explica Federico Argemi, biólogo y supervisor del Acuario de Fundación Temaikèn.

"El agua del acuario es salada y sumamente corrosiva. Produjo deterioros en distintos materiales como selladores y hormigones", agrega. Había 2 caminos posibles para resolver las fisuras. Por un lado, construir un acuario paralelo para trasladar a los peces. O bien, intervenirlo bajo el agua.

La primera solución era muy complicada, en términos logísticos. "Y corríamos riesgo de someter a los peces a un nivel de estrés innecesario", destaca Guillermo Musante, arquitecto responsable de la infraestructura del bioparque. Por eso optaron por la empresa californiana especializada en este tipo de restauraciones.

"Me apasiona lo que hacemos, me encanta poder ofrecer soluciones donde otros creen no existe ninguna", explica Drew Anderson, CEO de Aquatic Solutions, que utilizó cemento, pegamentos y siliconas especiales.

"También podemos pintar bajo el agua. Usamos materiales que existen en el mercado pero los adaptamos para que puedan maniobrarse dentro del agua", asegura Anderson.

Durante las jornadas de trabajo, los buzos fueron monitoreados en tiempo real a través de cámaras subacuáticas, controladas desde un centro de operaciones montado en el lugar. (Clarín)